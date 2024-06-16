Все стрімко відбулося, – ONUKA відверто розповіла про пологи під час війни

Лідерка гурту ONUKA, Ната Жижченко, народила доньку Ліну під час повномасштабного вторгнення. Артистка поділилася, як народжувала в умовах війни.

Нещодавно співачка вперше за довгий час показала фото своїх дітей. Також вона розповіла про те, що відчуває під час повернення до України з концертів.

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ONUKA зізналася, що її новонароджена донька Ліна у свою першу ніч сиділа в укритті через повітряну тривогу. Як зауважує виконавиця, душа її доньки сама обрала народитися у час війни. Водночас співачка підкреслила, що мала депресію до початку повномасштабного вторгнення, втім наразі не розуміє причини цього стану.

Сьогодні я відчуваю себе набагато стабільнішою емоційно, розумію, чого прагну, що робить мене щасливою,

– поділилася Ната.

Також артистка зазначила, що вперше народила під час пандемії. У 2020 році вона мала можливість гуляти з собакою та спокійно готувати їсти вдома. Однак, друга вагітність проходила зовсім по-іншому. ONUKA прийняла рішення народжувати в Україні, хоч і боялася за свою безпеку.

Все дуже стрімко відбулося. Більшу частину часу ми провели в Чернігові, де планували записати альбом. Привезли апаратуру в дідусеву майстерню, все там облаштували. І от ввечері п'ятниці, 30 червня, ми відправили треки на мастеринг, а в суботу почалися пологи,

– додала співачка.

Що відомо про дітей Нати Жижченко