Все стрімко відбулося, – ONUKA відверто розповіла про пологи під час війни
Джерело:NV
Лідерка гурту ONUKA, Ната Жижченко, народила доньку Ліну під час повномасштабного вторгнення. Артистка поділилася, як народжувала в умовах війни.
Нещодавно співачка вперше за довгий час показала фото своїх дітей. Також вона розповіла про те, що відчуває під час повернення до України з концертів.
Не пропустіть Став зіркою параду: молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон розвеселив мережу
ONUKA зізналася, що її новонароджена донька Ліна у свою першу ніч сиділа в укритті через повітряну тривогу. Як зауважує виконавиця, душа її доньки сама обрала народитися у час війни. Водночас співачка підкреслила, що мала депресію до початку повномасштабного вторгнення, втім наразі не розуміє причини цього стану.
Сьогодні я відчуваю себе набагато стабільнішою емоційно, розумію, чого прагну, що робить мене щасливою,
– поділилася Ната.
Також артистка зазначила, що вперше народила під час пандемії. У 2020 році вона мала можливість гуляти з собакою та спокійно готувати їсти вдома. Однак, друга вагітність проходила зовсім по-іншому. ONUKA прийняла рішення народжувати в Україні, хоч і боялася за свою безпеку.
Все дуже стрімко відбулося. Більшу частину часу ми провели в Чернігові, де планували записати альбом. Привезли апаратуру в дідусеву майстерню, все там облаштували. І от ввечері п'ятниці, 30 червня, ми відправили треки на мастеринг, а в суботу почалися пологи,
– додала співачка.
Що відомо про дітей Нати Жижченко
- 13 травня 2020 року артистка вперше стала мамою. Ця новина стала несподіванкою для шанувальників Нати, оскільки про вагітність публічно не повідомлялося.
- Під час повномасштабного вторгнення ONUKA народила вдруге.
- Дівчинку назвали Ліною, на честь письменниці Ліни Костенко, якою захоплювалася Ната, поки була вагітною.