Розкішна цифра, – Оля Полякова розсекретила свою вагу

Співачка Оля Полякова розповіла про свої параметри. Зірка зізналась, що зараз її вага ідеально відповідає зросту.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в інстаграм-сторіз свою теперішню вагу. Зараз зріст зірки – 180 сантиметрів, а вага – 66,6 кілограма.

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Артистка дуже задоволена своїми параметрами. За її словами, це ідеальна цифра.

Розкішна цифра. Я в ідеальній вазі для свого зросту. 180,

– поділилася Оля Полякова.



Оля Полякова назвала вагу / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що минулого року Оля Полякова розповіла про те, як погладшала на 8 кілограмів. Це сталося тому, що співачка припинила курити електронні сигарети, від яких стала залежною після початку повномасштабної війни. Замість цього співачка почала їсти багато солодкого – шоколад і цукерки.

Та найбільшу вагу Оля Полякова мала після того, як народила другу доньку Алісу – зірка важила 86 кілограмів.