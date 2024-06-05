Оля Полякова показала молодшу доньку в сльозах і зізналась, чому вона повертається в Україну

Співачка Оля Полякова розповіла, що її молодша донька повертається до України. Життя в іншій країні стало для дівчинки чималим випробовуванням.

Через повномасштабне російське вторгнення Оля Полякова з доньками на певний час виїхала з України. Її молодша донька залишилась навчатися у Великій Британії, однак це виявилось для неї справжнім стресом.

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Артистка опублікувала відео, на якому показала заплакану Алісу. Зірка розповіла, що дівчинка складно переживала розлуку з домом, батьками, подругами й домашніми улюбленцями.

Оля Полякова повідомила, що донька нарешті повернеться до України. Вона навчатиметься у своїй школі попри війну та вимкнення світла.

2 роки постійних істерик і сумом за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ! Але все! Повертається у свою школу, у свій дім. Попри те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги, і навчальний процес буде не легкий!

– розповіла співачка.



Донька Олі Полякової з подругою / Фото з інстаграму Олі Полякової

Оля Полякова вважає, що переїзд дуже травмував Алісу. Тепер дівчині здається, що повернувшись додому, вона отримає життя, яке втратила.

"Втомилася кожен день вислуховувати сльози! Через 2 тижні Аліса повертається у Київ, у свою школу, до своїх друзів, до мене! Хай Бог береже кожну дитину в Україні", – додала співачка.

Оля Полякова про молодшу доньку

Оля Полякова не приховувала, що її доньці складно живеться у Лондоні. Виконавиця ухвалила рішення про переїзд Аліси значно раніше. Дівчинка мала завершити навчання до літа та повернутися до Києва.

"Їй дійсно все непросто дається. Вона вже з’їла нам мізки! Тому ми ухвалили рішення: вчиться там до літа – і повертається в Київ. Більше це витримати неможливо. Кожен день звинувачення, що я погана мама, віддала дитину в дитячий будинок. Це страшне – два роки жахіття. Треба забирати, бо я вже просто не витримую", - казала Полякова.