15 грудня Олена та Володимир Зеленські приїхали до Львова. Президент вшанував полеглих захисників на Марсовому полі, а перша леді завітала у Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти.

До слова Олена Зеленська у діловому образі зустрілась з депортованими дітьми: фото першої леді

Олена Зеленська у медичному коледжі

З дружиною президента зустрілась директорка медичного коледжу Леся Вовк. Вона розповіла першій леді про те, наскільки не здогадуються про важливість роботи медсестер і медбратів.

Під час візиту до коледжу слухала, із якою пристрастю розповідають про свою роботу Леся Григорівна та її команда – їхній ентузіазм, ініціативність та результативність надихають. Сподіваюсь, і держава найближчим часом зможе допомогти коледжу з розширенням, гуртожитками, гідними зарплатами для викладачів, – зауважила перша леді.

У підсумку Олена Зеленська розповіла, що Україні потрібна стратегія розвитку медсестринства, щоб ця професія ставала популярною і розвивалась. Оскільки під час повномасштабного вторгнення вона набула "стратегічного значення.



Олена Зеленська у медичному коледжі / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Для зустрічі з працівниками медичного коледжу Олена Зеленська обрала total black look. Вона прибула у прямих штанах та подовженому жакеті. Дружина президента доповнила образ темною сорочкою та стильними лоферами.

Також аутфіт першої леді доповнювали сріблясті сережки, макіяж та лаконічна укладка.



Олена Зеленська у медичному коледжі / Фото з інстаграму першої леді