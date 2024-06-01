Олена Зеленська на "Книжковому Арсеналі": перша леді назвала книжки, які придбала

У Києві підходить до завершення фестиваль "Книжковий Арсенал". Перша леді Олена Зеленська встигла завітати та придбати кілька книжок.

Цього року Олена Зеленська відвідала "Книжковий Арсенал" без чоловіка. Найперше вона відвідала стенд видавництва Vivat, чиї нові тиражі майже повністю знищила Росія. Там виклали докази злочину – спалені книжки.

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Перша леді підкреслила, що для неї честь придбати хоча б декілька книжок, які пережили російську атаку. Вона обрала "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка.

Відомо: ніхто не повертається з "Арсеналу" без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність із нашою творчістю і про збереження нашого слова,

– поділилась Олена Зеленська.

Та це не єдині покупки першої леді цього року. Вона поділилась, що переважно обирала книжки про те, що українці переживають зараз:

"Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча,

"Форпост Охтирка" Євгенії Подобної,

"Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" Марічки Паплаускайте,

"Дім для Дома" Вікторії Амеліної – письменниці, вбитої російським обстрілом.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська обрала лаконічний образ для відвідин "Книжкового Арсеналу". Вона постала у темно-синьому костюмі та чорній кофтинці.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Аутфіт першої леді доповнювало перлинне намисто з підвіскою.