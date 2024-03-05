Бачив тіла вбитих сусідів, – Олена Зеленська розповіла про бойфренда доньки, який з Маріуполя

Олена Зеленська вже згадувала, що її донька Олександра має кохану людину. Тепер перша леді розповіла трохи більше про юнака.

Перша леді Олена Зеленська заговорила про сучасні фільми, які розповідають про війну. Це "Довга доба", "20 днів у Маріуполі". Вона розповіла, що на прем'єру другої стрічки, що номінована на Оскар, ходила її донька.

До слова Наші календарі не сходяться, – Зеленська зізналася, як часто бачиться з чоловіком

Олена Зеленська про бойфренда доньки

Дружина президента поділилася, що 19-річна Олександра подивилась фільм разом зі своїм бойфрендом. Виявилося, що він родом з Маріуполя.

Її хлопець, він з Маріуполя, і він зі своїми батьками мав можливість просидіти у підвалах кілька тижнів, перш ніж виїхати. Він особисто бачив тіла вбитих сусідів. Я питала потім доньку, як їй фільм. Вона сказала, що вона плакала. Тоді я поцікавилася, як хлопцю. Він теж плакав. Так само, як й інші люди у залі,

– розповіла Олена Зеленська.

Перша леді додала, що такі моменти дуже складні для кожного. Але не потрібно боятися чи соромитися сліз, а навпаки, випускати свої емоції.

Інтерв'ю першої леді Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

Що відомо про доньку Зеленських

19-річна Олександра зараз навчається на 2 курсі університету. Відомо, що два роки тому вона успішно вступила до навчального закладу на юридичну спеціальність.

Дівчина веде не публічний спосіб життя, також невідомо, чи має вона соцмережі. Про її бойфренда стало відомо у грудні минулого року: тоді перша леді зізналась, що разом з чоловіком була трохи шокована.