Бренд білизни перепросив за скандальну рекламу, де Олена Кравець говорила замість військової

Олена Кравець та бренд brabrabra потрапив у скандал через рекламу ініціативи, в якій відомі жінки "говорили" від імені військових. Представники компанії перепросили перед аудиторією.

Бренд спідньої білизни brabrabra опублікував допис, у якому попросив вибачення у всіх, кого образила їхня комунікація. Вони детально пояснили, що пішло не так.

До слова Говорила від імені військової: Олена Кравець потрапила у скандал через рекламу білизни

Так, ми припустилися кількох помилок, найбільша з яких – втрата фокуса кампанії "Одна за одну". З самого початку ми мали конкретну мету: забезпечити військовослужбовиць зручною білизною,

– написали представники бренду.

У brabrabra відповіли на те, чому у рекламі є медійні жінки поруч з цитатами військовослужбовиць. За їхніми словами, вони не хотіли наражати військових на небезпеку. Адже розмови про тілесність жінки досі частково табуйовані, тому їх нібито убезпечили від хейту.

"Ми свідомо хотіли убезпечити військовослужбовиць від ймовірних некоректних коментарів, а також зберегти певну анонімність тих, хто наразі перебуває на передовій. Вочевидь, ця концепція спрацювала невдало, за що ми перепрошуємо. З повагою і великим захопленням кожною жінкою, що боронить Україну сьогодні", – додають у дописі.

Ще однією помилкою було використання цитат військовослужбовиць без їхньої на це згоди. Brabrabra кажуть, що перепросили публічно, особисто і роблять це ще раз.

Непогоджене використання цитат військовослужбовиць – це прикра помилка, що сталась у процесі погодження з партнерами, які беруть участь в організації ініціативи "Одна за одну" саме в частині комунікації із захисницями,

– зауважують працівники бренду.

Бренд білизни у своєму дописі додав, що ініціатива створена насамперед для того, щоб забезпечити військовослужбовиць якісною білизною. Собівартість комплекту – 586 гривень, однак всі інші витрати бренд готовий взяти на себе. Brabrabra не зупинятимуться та продовжать постачати білизну захисницям, хоч це не найважливіше, однак впливає на їхню роботу та комфорт.

Коротко про скандал