Втратив більшу частину капіталу, – блогер Волошин поскаржився на проблеми з грошима

Блогер Олександр Волошин розповів, що втратив левову частину своїх прибутків. Він зберігав кошти у криптовалюті, але тепер не має до них доступу.

Український блогер Олександр Волошин опублікував відео, в якому розповів, як та чому втратив чималу суму грошей. Чоловік розповів, що перші кошти почав заробляти у 17 років, коли запустив бізнес. Відтоді він тримав доходи у криптоактивах.

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Олександр Волошин розповів, що спершу зберігав криптовалюту на Binance, а згодом, за порадою друзів, перейшов на "холодний гаманець". Це флешка, на якій зберігаються кошти. Вона має код з 2 – 4 слів, з допомогою яких можна відновити гроші у випадку її втрати.

70% коштів я зберігав на цій флешці. Коди не можна зберігати в телефоні чи нотатках. Я це все зашифрував і сховав. Нещодавно я втратив флешку. Не знаю, коли саме це сталося. Я почав шукати флешку, щоб зробити одну фінансову операцію, і не знайшов її. Вона завжди в мене лежала у місці, недоступному ні для кого,

– зізнався блогер.

Олександр Волошин зауважив, що він не залишився бідним. Адже в нього є кілька автомобілів та дві квартири, у що він інвестував раніше. Однак та сума, яку він втратив, становить близько 70% всього його доходу.

"Я не залишився безхатьком, не залишився бідною людиною, але я втратив більшу частину свого капіталу. Я навіть не розумію, як це сталося. Понад 70% усього, що я накопичував усе життя, просто зараз десь висить у якійсь хмарі", – поскаржився Волошин.

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Олександр Волошин додав, що мав на рахунку 290 ефірів, які зараз коштують близько 36 мільйонів гривень. Він радиться з друзями та експертами з криптовалюти й намагається все-таки знайти доступ до свого гаманця.