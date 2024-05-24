Олександр Усик випадково запустив тренд у тіктоці: тисячі людей не можуть від нього відірватись

24 травня 2024, 23:30
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Напередодні бою з Тайсоном Фʼюрі у мережу потрапило відео з тренування українського боксера, де він танцював у такт музиці. Користувачі знайшли в цьому певну родзинку та заполонили тікток із нашим чемпіоном.

Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, але навіть таке престижне звання не завадило боксеру бути ще й успішним тіктокером. Під час тренування у залі грав трек Argy – Tataki, пише Show 24.

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Щоб стати частинкою тренду, можна використати дві ідеї для створення відео. Перша – полягає в тому, щоб підставити на фон уже згадану мелодію та спробувати повторити танець Олександра. До відео додати підпис: "Тепер ця пісня асоціюється з танцем Усика, який попався мені у тіктоці 10000000 разів" або "Тепер ця пісня асоціюється тільки з однією людиною".

Це те саме відео з якого і почався шалений тренд. 

А це вже відео, які створили користувачі під стиль Усика. 

@irinaposternak Танець переможця який хочеться танцювати скрізь #тренд #усик #рек #тікток ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
@_m_d_i_a_n_o_c_h_k_a_r_ Це як танець переможця , але до перемоги #тренд #усик #рек #тікток ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
@strekoza____ # #дніпро #українськідівчата #путинхуйло #життя ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
@valeriwna0707 #️️ ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT

Другий варіант полягає в тому, щоб взяти оригінальне відео з боксером, де він танцює, і додати смішний підпис або ж зняти власний відеоряд, і доповнити його кумедним реченням. 

@moda_shopsss #рекомендации ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
@_olgggggi #прес #усик #рек ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
@darine_coach #даринакоуч #схудненнябеззривів ♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT
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♬ Бум бум такі та бум бум - TOP SPORT

Що відомо про трек

Мелодія належить авторству світової знаменитості техно-музики DJ Argy. Сам музикант народився у Греції, а проживає у Лондоні. Він подарував світу багато популярних треків, як от: Aria, Pantheon, Faust тощо. 

А от хіт Tataki вийшов у світ ще два роки тому. На платформі ютуб налічується понад 28 мільйонів переглядів. 

Agry – Tataki: дивитись відео онлайн 

До слова, танець Усика під цю композицію не пройшов повз її автора. DJ Argy виставив пост в інстаграм з українським боксером. 

"Усик тренується з моєю піснею "Tataki" і стає беззаперечним чемпіоном світу у важкій вазі. Вітаємо обох майстрів спорту (Усика та Ф'юрі – ред. 24 Канал)", – підписав допис музикант. 

Автор: Марта Гнат