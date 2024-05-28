Зі сцени на фронт: історія трансформації екслідера гурту "Тартак" Олександра Положинського

Сьогодні, 28 травня, відзначає день народження український співак і воїн ЗСУ Олександр Положинський. За час кар'єри артист відіграв значну роль у розвитку музики та пошуку нових талантів.

Сашко став улюбленцем багатьох людей завдяки своїй різносторонності та бажанні розвиватись. Як змінився і чим зараз займається співак – далі в матеріалі Show 24.

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Як починав кар'єру співака та ведучого

Чоловік народився у Луцьку 28 травня 1972 року. Із самого дитинства Положинський захоплювався творчістю. Після 8 класу хлопець вступив до школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, а от вищу освіту здобув на економічному факультеті.

Олександр Положинський у дитинстві з мамою / Фото з інстаграму співака

Перші кроки у музиці Олександр почав із луцького гурта "Мухи в чаї", а згодом доєднався, як шоумен, до панк-проєкту "Макаров & Петерсон".

У 1996 році артист-початківець вирішив спробувати власні сили на фестивалі "Червона рута". Однак була одна велика проблема – Сашко не мав гурту, але мав потенційну назву та 4 пісні. У результаті, Положинський подав 2 заявки: першу – від гурту "Макаров & Петерсон" у категорії рок-музики, другу – від "Тартака" у категорії сучасної танцювальної музики. Доля склалась так, що для другого – знайшлись інші учасники й команда здобула перемогу на фестивалі.

За два роки після створення, колектив вирушив у перший гастрольний тур, однак потім музикантам заборонили виступати на відкритих майданчиках Києва. У 2002 році на світ появився дебютний альбом "Тартака" – "Демо графічний вибух".

Обкладинка альбому "Демо графічний вибух" / Фото з відкритих джерел

А за рік вийшов і другий альбом – "Система нервів". У записі треків взяли участь відомі українські артисти.

Обкладинка альбому "Сталеві нерви" / Фото з відкритих джерел

Тартак feat. Катя Chilly – "Понад Хмарами": дивіться відео онлайн

Попри співочу кар'єру, Положинський також був ведучим на телебаченні та радіо. Зокрема, він вів програми "Русские горки", "Свіжа кров", а також співпрацював із Кузьменком, Пелихом і Давидовим у проєкті "ДСП-шоу".

Гурт "Тартак"

За час існування колективу було створено низку популярних хітів, які й принесли гурту славу. Загалом на їхньому рахунку 10 студійних альбомів і сотні концертів.

Тартак feat. Світязь — Ні, Я Не Ту Кохав: дивитись відео онлайн

Тартак — Мене Вже Немає: дивитись відео онлайн

У 2020 році відбувалось судове засідання над музикантом Андрієм Антоненком у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, де Положинський виступав у ролі свідка. Того ж дня фронтмен гурту "Тартак" повідомив, що покидає колектив.

Тоді ж Положинського мали нагородити орденом "За заслуги" III ступеня, однак співак відмовився і запропонував вручити його трьом фігурантам у справі Шеремета – Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Інші проєкти Положинського

У 2014 році Сашко презентував публіці проєкт "Був'є" та згодом видав два альбоми, але у 2020 році, артист також покинув команду. А у 2019 – разом із фронтменом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем створив дует "Ол. Ів.'Є".

Був'є — Закохані [Саундтрек до фільму "Жива"]: дивитись відео онлайн

Ол.Ів.'Є — Там, Де Ти…: дивитись відео онлайн

Після виходу з гурту "Тартак", співак презентував новий проєкт з назвою "Олександр Положинський та "Три Троянди"". До однієї з програм увійшли ліричні пісні з попередніх проєктів Сашка.

Олександр Положинський та Три Троянди – Несподівано: дивитись відео онлайн

Служба в ЗСУ та особисте життя

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, співак майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. З травня 2022 року Положинський перебував на службі в 47 батальйоні (тепер це вже бригада), а за певний час навіть став командиром відділення.

Музикант пройшов бойове хрещення під обстрілами, зустрів 50-річчя на фронті, однак просить не називати його героєм чи захисником.

Минулого року Сашко попрощався з 47 ОМБр "Маґура" та почав службу в іншому підрозділі ЗСУ. Але згодом у співака почались значні проблеми зі здоров'ям. Цього року він переніс дві операції з корекції зору.

Чоловік майже ніколи не розповідає про особисте життя та досі залишається холостяком. Він вважає, що шлюб – це дуже відповідально, і це має бути один раз і назавжди.

Де зараз і чим зараз займається

У квітні цього року Положинський вийшов у ефір Армія ФМ із власною програмою. Однак це не було рішенням співака.

"Від понеділка, 1 квітня, стартує моя програма на Армія ФМ. Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною", – розповів музикант.