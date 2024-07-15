У квартирі жив Притула, – Педан розповів, як вивчив українську мову за 1,5 місяця

Шоумен і ведучий Олександр Педан розповів про вивчення української мови, яку мав знати для роботи на телебаченні. Він зізнався, що саме вдосконалило його навчання.

Як зазначив Олександр, у вивченні мови йому допомагав його колега Сергій Притула. За словами Педана, занурення в україномовне середовище сильно покращило його результати.

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Водночас він згадав, як "складав іспит" з рідної мови Сергію. Вони разом дивилися футбольний матч збірної України, тоді як шоумен несподівано став на барну стійку з синьо-жовтим прапором. Олександр гучно висловився, використавши слово "л*йно". Це оцінив Притула та зарахував йому "іспит".

Втім, краще за Сергія, ніхто Педана мови навчити не міг. Репетитори та вчителі не допомагали шоуменові так, як це робив Притула. Почавши жити у свого колеги, Олександр не помітив, як швидко удосконалив українську мову.

Я зрозумів, а чому би й ні. У квартирі жив Притула, гурт "Скай" і ще половина Тернополя, яка приїздила на день-два в Київ. Отак ми жили там, один на одному, спілкувалися виключно українською тому, що це такий був галицький, тернопільський осередок у серці Києва, і це було класно,

– поділився ведучий.

Педан додав, що думати українською протягом тривалого часу йому було складно. Чоловік постійно перекладав собі слова з російської. Однак, це не завадило Олександру вдосконалити навички спілкування державною мовою.

Нагадаємо, на початку квітня Педан зізнався, що у 42-річному віці планує вступити до університету. Олександр вирішив здобути ступінь з державного управління.