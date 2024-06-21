Дивна ситуація, – Андрій Джеджула неочікувано прокоментував втечу Олега Винника
Джерело:OBOZ.UA
Повномасштабне вторгнення змусило співака Олега Винника втекти за кордон. Чоловік продовжує переховуватися та ніяк не коментує війну в Україну. Шоумен Андрій Джеджула висловився про втікача.
Також телеведучий прокоментував раптове зникнення Винника з інформаційного простору. Андрій не розуміє, чому Олег не може навіть публічно сказати "стоп – війні".
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До того ж Джеджула зазначив, що для нього втеча Винника є дивною. Шоумен запевнив, що артист ніколи не був популярним у Росії, тому причина втечі не є виправданою. Ведучий також додав, що найбільша аудиторія Олега була саме в Україні.
Я так і не зрозумів, що з ним сталося. Дивна ситуація, прихильники цього співака – люди з України. А він майже нічого досі не сказав про війну. Його найголовніша аудиторія тут, а він хоча б "стоп – війні!" з себе вичавив,
– поділився Андрій.
Водночас шоумен пригадав неочікувану появу Винника в медіа. Це сталося влітку 2023-го, коли Олег вперше за час вторгнення дав інтерв'ю. Однак, речі, які сказав співак, Джеджула не зрозумів.
Щось розповідали про те, що він у депресії та таке інше. В одному-єдиному інтерв'ю з початку повномасштабної війни сказав, що він перебуває "на своєму фронті". А який це фронт? І на жаль, у нас дуже багато людей, які люблять так казати,
– розповів ведучий.
Де зараз Олег Винник
- 26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини, оскільки є резидентом країни, після чого видалив усі фото зі своїх соціальних мереж.
- Після тривалого мовчання, він у 2023 році дав інтерв'ю, де зазначив про свій законний виїзд з України. Водночас Винник лікується за кордоном від рідкісного захворювання, відкинувши чутки про онкологію.
- Втім, Олег так і не коментує хід війни в Україні. Він вважає, що його ніхто не слухатиме, адже перебуває за кордоном.