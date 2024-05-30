Живе в Німеччині та не говорить про війну: чим зараз займається Олег Винник

До початку повномасштабного вторгнення Винник був улюбленцем мільйонів жінок. Квитки на концерти розкуповувались із шаленою швидкістю. Однак після 24 лютого 2022 року все докорінно змінилось.

Уже протягом тривалого часу співак не веде публічного життя. У його фанатів виникало чимало запитань, що трапилось із їхнім улюбленцем та чому він зник. Далі у матеріалі Show 24 розповідаємо, як склалось життя Винника та чим він зараз займається.

Може зацікавити 10 найвідоміших білявок українського шоубізу

Дитинство та початок кар'єри

Олег народився 31 липня 1973 року у селі Вербівка Черкаської області. Батьки артиста працювали на фермі, а згодом переїхали де іншого села, де хлопець закінчив середню школу. Із самого дитинства Винник захоплювався творчістю. Зокрема, полюбляв грати на електрогітарі та співати.

Олег Винник у дитинстві / Фото з видання "Ліза"

Після школи вступив на хормейстерське відділення Канівського училища культури. Водночас Олег був гітаристом місцевої групи, а у 20 років став солістом Черкаської філармонії.

Олег Винник у юності / Фото з відкритих джерел

Завдяки програмі обміну, юнак поїхав до Німеччини на стажування. Там він побачив афішу одного з мюзиклів й зрозумів чим би хотів займатись. Йому прийшло запрошення від Люнебургського театру з Нижньої Саксонії, де він продовжив кар'єру, виконуючи партії в опері "Нудьга" та опереті "Паганіні".

Олег Винник у молоді роки / Фото з видання "Ліза"

Як дарунок долі, Винник у Німеччині знайомиться з відомим американським викладачем вокалу Джоном Леманом, з яким упродовж двох років відточує вокальні здібності. Тоді чоловік і вирішив спробувати власні сили в мюзиклах.

Олег Винник у театрі / Фото з видання "Ліза"

Протягом 2 років співак грав роль Люченціо з мюзиклу "KISS ME KATE", а згодом виконував ролі Фебуса і Клопена в мюзиклі "Собор Паризької Богоматері" та роль Роберта Хітченса і Бріко у постановці "Титанік".

Однак справжню славу Виннику принесла роль Жана Вальжана у мюзиклі "Знедолені". За неї він навіть отримав звання "Новий грандіозний голос 2003" за версією європейського видання "DA CAPO".

Олег Винник у молодості / Фото з видання "Ліза"

Олег здобув шалену популярність не тільки в Німеччині, а й в Австрії, Швейцарії та інших країнах Європи.

Кар'єра в Україні

У 2011 році співак вирішує зосередитись на своєму розвитку в Україні. Дуже швидко артисту вдалось завоювати велику кількість прихильників. Того ж року Олег представив російськомовний альбом "Ангел", а за рік – російськомовний альбом "Щастя".

А у 2013 році виходить перший україномовний альбом "Роксолана". Що цікаво, квитки на концерти Винника розкуповували за один день, а у ЗМІ таку шалену популярність охрестили "Феноменом Олега Винника".

Олег Винник – Вовчиця: дивитись відео онлайн

У 2015 – виходить у світ російськомовний альбом "Я не втомлюся", а ще за два роки співак їде у концертний тур під назвою "Моя душа..." містами України та Білорусі. Винник навіть виступав у Росії.

Олег Винник – Ніно: дивитись відео онлайн

У 2018 році Винник вирушив у всеукраїнський тур "Ти в курсі…", а за рік представив ще два альбоми українською та російською мовами.

За рік артист опинився у центрі гучного скандалу, адже його додали до бази Миротворець (база, яка досліджує злочини проти національної безпеки України) через участь у пропагандистському кліпі з російськими артистами та діячами, які підтримали початок тимчасової анексії Криму.

Олег Винник потрапив у базу "Миротворець" / Скриншот із сайту

Участь у телевізійних проєктах

У 8 та 9 сезонах співочого шоу "Х-фактор" був у складі журі. У 2020 році – учасник проєкту "Танці з зірками" у парі з Оленою Шоптенко. Проте у шостому етері пару дискваліфікували, адже партнери захворіли на коронавірус і вдруге не змогли вийти на паркет.

Олег Винник і Олена Шоптенко на шоу "Танці з зірками" / Фото пресслужби 1+1

А в 11 сезоні став тренером співочого шоу "Голос країни".

Ще під час прожиття в Німеччині Винник знімався у місцевих телесеріалах і фільмах, а в Україні двічі мав епізодичні ролі у двох частинах "Скаженого весілля". До слова, разом із Потапом співак записав саундтрек до фільму "Найкращий день".

Потап & Олег Винник – Найкращий день: дивитись відео онлайн

До речі, Олег навіть став актором дубляжу, озвучивши Принца Філіпа у мультфільмі "Зачарований принц".

Особисте життя

Винник дуже довго приховував любовну сторону життя від зайвих очей. Йому неодноразово приписували різні романи. Нещодавно в одному з інтерв'ю він підтвердив, що його дружина – співачка Таїсія Сватко (Таюне).

Олег Винник і Таюне / Фото з відкритих джерел

Також зазначив, що в нього дуже "гуморний" син. За різними даними, сина звати Юліан, він живе в Німеччині та професійно займається плаванням.

Повномасштабна війна в Україні

26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини та пропав із радарів публічності. Він навіть видалив усі фото зі своїх соціальних мереж. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю зі зміненим стилем: у виконавця появились окуляри, а волосся стало ще довшим.

Він розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей. Ба більше, співак нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни, що він з-під обстрілів виїжджав з України до країни, де писав свої хіти.

Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

Винник також зазначив, що за кордоном лікує рідкісну хворобу, та відкинув чутки про онкологію.

Олег досі не висловлюється про війну в Україні. Він вважає, що його ніхто не слухатиме, адже він перебуває за кордоном.

Однак розповів, що шкодуватиме про те, що не тримає зброю в руках. Але аудиторія та представники українського шоубізу не дуже повірили у слова співака, а частина – взагалі посипала негативні висловлювання в бік колишнього улюбленця мільйонів.