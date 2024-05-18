Багатодітний батько та артист: чи перебуває в Україні та чим займається Олег Скрипка

Заслужений артист України давним-давно відомий українській та іноземній публіці. Артист за час карʼєри отримав славу та популярність, а водночас встиг потрапити у низку скандалів, які підірвали авторитет.

Олег Скрипка, як представник українського рок-гурту, одночасно поєднує ролі ще й чоловіка та батька. Детальніше про те, як мінявся артист і де він зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Дитинство та юність

Скрипка народився у 1964 році в місті Ходжент у Таджикистані, а згодом родина переїхала до Мурманської області (РФ). Батько – лікар, а мати – вихователька у дитячому садочку. У шкільні роки мама привила сину любов до музики. Зокрема, з її подачі він навчався у музичній школі грі на баяні. Отримав навіть диплом із відзнакою.

Олег Скрипка у юності / Фото з особистого архіву артиста

Після 9 класу вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту. А вже у 1986 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Олег Скрипка у юності / Фото з особистого архіву артиста

Олег працював на заводі "Квант". У цей час до хлопця приходить усвідомлення, що музика для нього дещо більше, ніж просто хобі.

Олег Скрипка у юності / Фото з особистого архіву артиста

З чого починався творчий шлях

Ще у шкільні роки Скрипка створив перший рок-гурт, а другий – у студентські роки. Паралельно юнак захоплювався виставами, у яких брав активну участь.

Олег Скрипка у юності / Фото з особистого архіву артиста

У рік закінчення столичного вишу виконавцю прийшла ідея створити професійну команду музикантів. У 1987 році було остаточно сформовано гурт Воплі Відоплясова (ВВ). Тоді до складу увійшли друзі хлопця: Олександр Піпа, Юрій Здоренко та Сергій Сахно. Уже в перший рік їхньої діяльності було написано хіт "Танці", з яким музиканти перемогли на київському рок-фестивалі.

Воплі Відоплясова — Танці: дивіться відео онлайн

За рік команда вже виступала зі спільним концертом з американським колективом Sonic Youth. А на початку 90-х років гурт відправився туром до Європи, де виступив у Франції та Швейцарії. Творити музиканти продовжують на теренах Франції та за рік видають перший альбом "Або – Або". Скрипка зізнавався, що саме за кордоном відчув себе українцем. Адже у новий для себе світ він приїхав російськомовним, а вже за декілька років розмовляв винятково українською мовою.

Молодий склад гурту ВВ / Фото з відкритих джерел

У 1996 році гурт повертається до Києва. За рік у компанії починаються активні гастролі Україною та Росією, іншими європейськими країнами, а у 2000-х роках команда добирається з концертами в США та Канаду.

Нагадаємо, що у 1997 році ВВ випустили пісню "Весна", яка досі є візитівкою гурту.

Воплі Відоплясова – Весна: дивіться відео онлайн

У 2017 році артист створює спільний проєкт із відомими українськими артистами, у якому вони заспівали "Марш Нової Армії".

Марш Нової Армії / Родились ми великої години...: дивіться відео онлайн

Участь у проєктах

У 2004 році Скрипка організовує етнофестиваль "Країна мрій", який досі успішно функціонує. За три роки став учасником другого сезону телепроєкту "Танці з зірками". Співак посів тоді друге місце.

Олег Скрипка на шоу "Танці з зірками" / Фото пресслужби 1+1

Артист не забував і про любов до акторського мистецтва, тому випробував здібності в пʼєсі "Наталка Полтавка" Київського театру імені Івана Франка. Згодом знявся у мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

Пісня Вакули – Олег Скрипка: дивіться відео онлайн

У 2012 році став тренером у шоу "Голос країни", а згодом – і в "Голос. Діти". До слова, його підопічна Аня Ткач стала переможницею проєкту.

Олег Скрипка та Аліна Ткач – Мама: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що у 2005 році Скрипка отримав звання заслужений артист України, а у серпні 2022 року нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Особисте життя

Спершу співак одружився із француженкою Марі Рібо. Пара прожила у шлюбі сім років. Коли Олег заявив, що повертається до України, жінка не захотіла покидати рідну країну, тому парі довелось розлучитись.

Згодом Скрипка знайомиться із Наталією Сидь. У шлюбі в пари народилось четверо дітей: Роман і Устим, Олеся та Зоряна.

Олег Скрипка з дружиною Наталією / Фото з відкритих джерел

Не зважаючи на війну, родина залишилась жити у столиці.

Моя сім'я підтримала мене і вирішила залишитися в Києві. Стосунки покращилися, тому що біда нас об'єднала і ми реально один одного підтримуємо. Велика кількість сімей виїхала, чоловіки залишилися в Україні, а сім'ї десь у Європі... Це дуже важко, – поділився Скрипка.

Гучні скандали

Останній рік став для артиста справжнім бумом на суспільне обговорення.

В одному з інтервʼю Скрипка заявив, що жінки самі винні, якщо потерпають від насильства, а фемінізм – це всього на всього прояв егоїзму. Після широкого розголосу такої заяви, співак поскаржився, що його концерти почали скасовувати.

Згодом Олег висловив думку, що в Україні війна "не така тотальна", тому деяких чоловіків можна було б випускати за кордон за донат. Після шквалу критики, артист відповів, що він "баяніст" і не є спеціалістом у питанні з мобілізації.