На думку Оксани, не варто ділити росіян на тих, хто підтримує диктатора Путіна та хто за Україну. Вона пояснила, чому так вважає.

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Забужко висловилась про ставлення українців до росіян

Письменниця зазначила, що умовний поділ українцями росіян, не принесе нічого хорошого. Таким чином, український народ демонструватиме можливість діалогу з Росією, а це є неприпустимим, сказала Оксана.

Абсолютним табу для появи на одному подіумі є росіяни. Участь українців у спільних заходах із росіянами публічно неможлива не тому, що вони "за Путіна" чи "проти Путіна", а тому, що це посил неправильного меседжа публіці. Що ніби між нами можливий діалог, що тут не представник країни ката і країни жертви,

– висловилась вона.

Забужко вважає, що будь-яка взаємодія українців з росіянами перекреслює всю боротьбу нашого народу з агресором. На думку жінки, розмови з громадянами країни-окупанта не можуть відбуватися з 2014 року, особливо після перших кривавих злочинів Росії.