Чотири українські артисти та "Океан Ельзи": хіт "Той день" у новому звучанні підкорює мережу

Гурт "Океан Ельзи" з нагоди 30-річчя презентував оновлену версію пісні "Той день". Для цього до колективу доєдналось ще четверо музикантів.

До створення нової версії пісні "Океану Ельзи" доєдналися популярні українські музиканти – KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI. Раніше артисти анонсували співпрацю з колективом.

До слова З нагоди 30-річчя: "Океан Ельзи" показав архівне фото гурту

Пісня "Той день" вийшла на культовому альбомі "Янанебібув" 24 роки тому. Тепер композиція отримала нове звучання, емоцію та значення. У пісні музиканти передають одне на всіх бажання українців – щоб настав той самий День перемоги.

Композиція вже захоплює соціальні мережі. Тим часом слухачі діляться враженнями від оновленої версії хіта.

"Коли закінчиться війна, якщо доживу, обійму рідних і включу це";

"Дуже дякую за стару улюблену пісню, яка відродилася у наші тяжкі дні знов";

"Консервативно відчуваю серцем, що оригінал рідніший. Проте, колаборація фантастична. Відчувається, як старанно кожен віднісся до цієї легендарної пісні";

"Коли геній об'єднує талановиту молодь це приречено на шедевр! В саме серце! Браво";

"Обов'язково дочекаємось той день".

Нагадаємо, 12 жовтня гурту "Океан Ельзи" виповнюється 30 років. Колектив пропонує відсвяткувати цю дату разом із ними на сольних концертах, що пройдуть у "Палаці спорту".