Після цинічного обстрілу "Охматдиту": Atlas United терміново збирає кошти на потреби лікарні

Після цинічного обстрілу російськими військовими дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, фестиваль Atlas United 2024 разом із благодійним фондом Good Donations оголосили про початок збору коштів.

Вони збирають гроші для допомоги постраждалим та забезпечення медичного закладу необхідним обладнанням, повідомила пресслужба Atlas United. Річ у тім, що станом на зараз відомо про щонайменше 28 загиблих та 112 постраждалих.

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Організатори фестивалю розповіли, що відділення ургентної хірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" терміново потребує сучасного медичного обладнання для надання невідкладної допомоги маленьким пацієнтам. Серед першочергових потреб: конвекційна система обігріву для регулювання температури тіла дітей під час та після операцій, інструменти для лапароскопічних операцій, інтраопераційний ультразвуковий сканер для видалення уражених тканин під УЗД-контролем, апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації, прилад "штучна легеня", апарат для насичення організму киснем, що допомагає при анаеробних інфекціях та отруєннях і пристрій для зволоження кисню в післяопераційний період. Пацієнти також потребують апарат, який насичує організм киснем, допомагає боротись з анаеробною інфекцією, отруєннями, та апарат, який зволожує кисень в післяопераційний період і при важких станах пацієнтів.

Після початку повномасштабного вторгнення потреби медичної сфери зростають щодня. Відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит" має чималий список необхідного медичного обладнання для невідкладної допомоги малюками. Тому Atlas United 2024 та благодійний фонд Good Donations відкривають збір коштів для порятунку дитячих життів,

– зазначили на сторінці фестивалю.

Організатори благодійної кампанії наголошують на важливості кожної пожертви, зазначаючи, чим швидше хірурги отримають медичне обладнання, тим більше врятують дитячих життів.