В Одесі вимкнули світло просто під час концерту Дорофєєвої: момент завірусився в мережі

Через вимкнення світла конфузи стаються на концертах українських артистів. Електроенергія зникла просто під час виступу Наді Дорофєєвої, але співачка не розгубилася.

У п'ятницю, 5 липня, Надя Дорофєєва виступила з концертом в Одесі в Ibiza Beach Club. Артистка саме виконувала одну зі своїх пісень "Хай пишуть", як у залі вимкнули світло.

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Співачка не розгубилась, а продовжувала концерт. Вона продовжувала співати без мікрофона та закликала публіку теж активно їй підспівувати. Цей момент з виступу Наді Дорофєєвої розлетівся соцмережами.

Концерт Дорофєєвої. Вимкнули світло, але це було дуже неймовірно, тому всі співали без музики. Нас не зламати,

– написав один з шанувальників співачки.

Момент, коли на концерті Наді Дорофєєвої вимкнули світло: відео

Раніше конфуз трапився під час знімань нового кліпу Наді Дорофєєвої "Хартбіт". Партнера зірки у відео раптово замінили, тому співачка тренувалась з ним в останню ніч перед зйомками в Іспанії.