П*здець, – у Києві російська ракета влучила біля будинку колишньої дружини Остапчука

Вранці 25 березня росіяни вчергове атакували столицю балістичними ракетами. З'ясувалося, що внаслідок цього постраждала територія поблизу будинку колишньої дружини Володимира Остапчука, Христини Горняк.

Блогерка зазначила, що це "просто п*зд*ць". Крім того, вона додала, що ненавидить громадян країни-гній, які щодня вбивають українців та вчинять такі теракти.

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Що сталося з квартирою Христини Горняк

Інфлюенсерка повідомила, що уламки російської ракети влучили біля її будинку. Водночас інших деталей про те, чи пошкоджена її квартира, вона не розголошувала.

Просто п*здець. Це сталося біля мого будинку. Дякувати Богу, мої подруги на зв'язку. І тепер мене ще більше вивертає від всіх, хто ставить свічку жалоби по терактах десь там, в країні-гній, бо щодня країна-гній вбиває наших людей і робить теракти. Я просто ненавиджу,

– наголосила Христина.



Біля будинку Христини Горняк влучила російська ракета / Скриншот з інстаграм-сторіс



Біля будинку Христини Горняк влучила російська ракета / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз живе Христина Горняк

З початком повномасштабного вторгнення вона перебралася до Австрії. Жінка наразі мешкає у Відні, проте час від часу приїжджає до столиці України.

Я в себе одна, і життя в мене одне, тому я обираю себе зберігати, та зберегти. Наразі мені ок так спробувати трішки побути в спокійному емоційному стані, наскільки це можливо. Війна і так внесла багато змін у життя кожного з нас, але хто, як не я, собі допоможу,

– говорила раніше блогерка.

Відомо, що у Відні Христина орендує квартиру 53 квадратних метри в новобудові. Її вартість становить 1350 євро. Водночас загалом на життя за кордоном Горняк витрачає близько трьох тисяч доларів у місяць.