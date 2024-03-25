П*здець, – у Києві російська ракета влучила біля будинку колишньої дружини Остапчука
Джерело:Христина Горняк
Вранці 25 березня росіяни вчергове атакували столицю балістичними ракетами. З'ясувалося, що внаслідок цього постраждала територія поблизу будинку колишньої дружини Володимира Остапчука, Христини Горняк.
Блогерка зазначила, що це "просто п*зд*ць". Крім того, вона додала, що ненавидить громадян країни-гній, які щодня вбивають українців та вчинять такі теракти.
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Що сталося з квартирою Христини Горняк
Інфлюенсерка повідомила, що уламки російської ракети влучили біля її будинку. Водночас інших деталей про те, чи пошкоджена її квартира, вона не розголошувала.
Просто п*здець. Це сталося біля мого будинку. Дякувати Богу, мої подруги на зв'язку. І тепер мене ще більше вивертає від всіх, хто ставить свічку жалоби по терактах десь там, в країні-гній, бо щодня країна-гній вбиває наших людей і робить теракти. Я просто ненавиджу,
– наголосила Христина.
Біля будинку Христини Горняк влучила російська ракета / Скриншот з інстаграм-сторіс
Біля будинку Христини Горняк влучила російська ракета / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де зараз живе Христина Горняк
З початком повномасштабного вторгнення вона перебралася до Австрії. Жінка наразі мешкає у Відні, проте час від часу приїжджає до столиці України.
Я в себе одна, і життя в мене одне, тому я обираю себе зберігати, та зберегти. Наразі мені ок так спробувати трішки побути в спокійному емоційному стані, наскільки це можливо. Війна і так внесла багато змін у життя кожного з нас, але хто, як не я, собі допоможу,
– говорила раніше блогерка.
Відомо, що у Відні Христина орендує квартиру 53 квадратних метри в новобудові. Її вартість становить 1350 євро. Водночас загалом на життя за кордоном Горняк витрачає близько трьох тисяч доларів у місяць.