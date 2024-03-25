Уламок російської ракети впав поруч з будинком Решетника, коли там були його дружина з дітьми
Джерело:Христина Решетник
Серед українських зірок, які опинилися в епіцентрі російського ранкового обстрілу, була й Христина Решетник та двоє її синів. Дружина телеведучого розповіла, що вибухи пролунали дуже близько до їхнього будинку.
З огляду на те, що це сталося всього за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги, то вона з дітьми навіть не встигла спуститися в укриття. Жінка додала, що їхній дім колихнуло від вибухової хвилі.
До теми П*здець, – у Києві російська ракета влучила біля будинку колишньої дружини Остапчука
У якому стані Христина Решетник та її діти після ракетного обстрілу
Блогерка розповіла, що вранці її найстарший син Іван погано себе почував, тому залишився вдома. Також у квартирі був Сашко. Він, за її словами, перед вибухами якраз збирався на вулицю. Водночас Дмитро у цей момент вже був в школі. На щастя, з ним все добре. Хлопець з вчителькою встиг спуститися в укриття. Проте сама Христина й двоє інших її синів чули вибухи й дуже налякалися.
Було дуже страшно сьогодні… Мене досі трусить, бо все сталось дуже поруч. Тільки пролунала повітряна тривога, а за нею одразу вибухи з такою силою, що колихнуло дім. Діти злякались, бо ми навіть не встигли в укриття спуститись,
– зазначила знаменитість.
Що інші зірки говорили про ракетний обстріл
- Радіоведучий Слава Дьомін розповів, що вибухи пролунали дуже близько до його робочого офісу, який розташований у центрі столиці.
- Колишня дружина Володимира Остапчука, Христина Горняк, повідомила, що уламок російської ракети влучив поблизу її дому. Водночас відомо, що вона зараз там не мешкає, бо після початку повномасштабного вторгнення переїхала в Австрію.
- 14-річна донька української блогерки Сабіни Мусіної, Кіра, перебувала в школі під час ранкового ракетного обстрілу. Вибух стався між школою дівчинки та гуртожитком, тому вона бачила це своїми очима. На щастя, дівчинка, інші школярі та вчителі не постраждали.