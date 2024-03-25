Уламок російської ракети впав поруч з будинком Решетника, коли там були його дружина з дітьми

Серед українських зірок, які опинилися в епіцентрі російського ранкового обстрілу, була й Христина Решетник та двоє її синів. Дружина телеведучого розповіла, що вибухи пролунали дуже близько до їхнього будинку.

З огляду на те, що це сталося всього за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги, то вона з дітьми навіть не встигла спуститися в укриття. Жінка додала, що їхній дім колихнуло від вибухової хвилі.

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У якому стані Христина Решетник та її діти після ракетного обстрілу

Блогерка розповіла, що вранці її найстарший син Іван погано себе почував, тому залишився вдома. Також у квартирі був Сашко. Він, за її словами, перед вибухами якраз збирався на вулицю. Водночас Дмитро у цей момент вже був в школі. На щастя, з ним все добре. Хлопець з вчителькою встиг спуститися в укриття. Проте сама Христина й двоє інших її синів чули вибухи й дуже налякалися.

Було дуже страшно сьогодні… Мене досі трусить, бо все сталось дуже поруч. Тільки пролунала повітряна тривога, а за нею одразу вибухи з такою силою, що колихнуло дім. Діти злякались, бо ми навіть не встигли в укриття спуститись,

– зазначила знаменитість.

Що інші зірки говорили про ракетний обстріл