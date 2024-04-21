Хіт Дорофєєвої та Лебіги, новий трек Ані Трінчер й інші: добірка запальних музичних прем'єр

Цього тижня чимало українських виконавців вирішили потішити шанувальників новими треками. Хітом тижня можна вважати дует Наді Дорофєєвої та Міші Лебіги, який розірвав Twitch і зібрав 5,4 мільйона донатів.

Водночас це ще не всі релізи. Аня Трінчер й інші українські виконавці теж презентували нові пісні. Про композицію Міші Крупіна, Юлії Юріної, KALUSH та ще декількох співаків – далі в матеріалі.

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Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

Співачка й блогер спільно з Іваном Клименком створили хіт, що змушує замислитися, – "А я все плакала". Пісня заглиблюється в поширену проблему булінгу в Інтернеті, проливаючи світло на негативний вплив образливих слів. Автори пісні сподіваються заохотити слухачів до підтримки в онлайн-спілкуванні, підкреслюючи важливість емпатії. Особливо в час війни.

DOROFEEVA ft. LEBIGA – "А я все плакала": дивіться відео онлайн

Аня Трінчер

Новий трек виконавиці "Бар за баром" розповідає про завершення довготривалих стосунків, де почуття вже забуті, спілкування втратило свою суть, а любов, яка колись прикрашала дві половинки, перетворилась на попіл.

Робота передає намір доводити собі, що я заслуговую на все, чого бажаю, та я це отримаю,

– наголосила співачка.

Аня Трінчер – "Бар за баром": дивіться відео онлайн

Міша Крупін

Артист представив свій перший реліз за півтора року. На створення пісні "Пароль" його надихнув нещодавній візит до Донецької області, де він мав можливість зустрітися з військовими.

"Пароль" – це сюрреалізм у чистому вигляді. Ми всі такі різні, з різними бажаннями та різними уподобаннями продовжуємо жити під час війни… Більшість іноземців навіть уявити не можуть, які ми круті. І, так, наше життя сповнене безліччю різних ситуацій. Ідея у тому, щоб підсилити емоції та створити справжній артхаус через візуальні етюди. Показати, які ми всі різні у різних обставинах, і все одно продовжуємо жити своє найкраще життя,

– поділився виконавець.

Музикант впевнений – така музика зараз потрібна людям, адже вона мотивує і дає енергію.

Міша Крупін – "Пароль": дивіться відео онлайн

KOVALEVSKiY & RAPHAiL

Гурт презентував композицію Add Your Love, що занурює слухача у роздуми про справжнє кохання. Текст пісні розкриває драматизм та красу справжнього кохання, його здатність змінювати нас і наше сприйняття світу.

KOVALEVSKiY & RAPHAiL – Add Your Love: дивіться відео онлайн

Юля Юріна

Співачка випустила дебютний трек зі свого майбутнього поп-рок альбому, реліз якого заплановано на травень. Пісня під назвою "Візьми свої слова назад" розповідає про особисту подорож артистки до самопізнання, внутрішньої стійкості та важливості встановлення кордонів.

Юля Юріна – "Візьми свої слова назад": дивіться відео онлайн

KOLABA, Наталка Карпа та Аліна Жук

Проєкт KOLABA в співпраці зі співачкою Наталкою Карпою та блогеркою Аліною Жук представили осучаснену версію народної пісні "Зеленеє жито", яку у свій час популярною зробила народна артистка України Оксана Білозір.

Ми поєднали відомі мотиви народних пісень з передовими технологіями віртуальної реальності... Ми – не лише творці, а й ланцюжок між минулим та сучасним. Наша місія – показати, що українська музика завжди знаходить спосіб проникати у серця та залишатися актуальною,

– зазначили KOLABA.

KOLABA, Наталка Карпа та Аліна Жук – "Зеленеє жито": дивіться відео онлайн

MASHA DANILOVA

Артистка поділилася зі слухачами новою піснею "Поверніть мене" про частково зруйновані, але незламні й нескорені міста, які назавжди залишаться у серці усіх українців.

Для мене це не просто ностальгічна композиція, а й певний гімн. Я з любов'ю згадую довоєнні міста, зокрема Маріуполь, його мальовничі пейзажі, потужні промислові підприємства, дружніх людей та таке безтурботне життя, що, як тоді здавалося, буде тривати вічно,

– зізнається виконавиця.

MASHA DANILOVA – "Поверніть мене": дивіться відео онлайн

KALUSH, Adam та реп-реггі виконавця Balsam

Випустили трек "Останній раз", який відтворює мить перед розлукою, де кожне слово та дія набувають особливого значення, демонструючи коханій людині її надзвичайну важливість.

Це було вперше й це було так круто і легко, так творчо! Всі були дуже сильні у своєму ділі: хлопці які долучилися, наш аранжувальник і саундпродюсер Міша Мелкумян та Макс Козаченко, наш гітарист з Adam. У нас вийшла така собі чоловіча зустріч, де ми створили трек "Останній раз", який мені дуже подобається,

– розповів про співпрацю соліст гурту Adam.

KALUSH, Adam та Balsam – "Останній раз": дивіться відео онлайн

SESTRA

Гурт презентував нову пісню про кохання "Безсонні ночі". За словами виконавець, ця композиція про той рівень закоханості, коли кохання для тебе як снодійне.

Усі ми відчували саме той стан: коли ти живеш коханою людиною, чекаєш з нетерпінням на зустріч, чи телефонний дзвінок. А найкращий сон тоді, коли поряд та сама людина,

– сказали артистки.

SESTRA – "Безсонні ночі": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Днями випустив нову чуттєву композицію під назвою "+380" про двох людей, що розійшлися попри те, що кохають одне одного. Нікіта поділився, що для нього ця пісня є дуже особливою, адже писав її в момент, коли переживав схожі почуття.

Я як ніхто інший знаю, що одна відверта розмова може все змінити, адже в будь-яких стосунках вміння розмовляти є ключовим. Цією піснею я хотів закликати усіх закоханих боротися за свою любов, як важко б не було часом, адже знайти свою рідну душу дуже важко, а ось втратити можна в одну мить,

– розповів співак.

Нікіта Кісельов – "+380": дивіться відео онлайн