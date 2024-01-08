Нікіта Добринін зізнався, що зараз не перебуває у стосунках. Але і не може сказати, що цілковито вільний.

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Чи вільне серце Нікіти Добриніна

Постійних повноцінних стосунків зараз у мене немає. Мені складно сказати, що моє серце вільне, тому що, чесно скажу, я в постійному пошуку. Насправді мені хочеться любові, піклування, уваги… Я не можу сказати, що моє серце зараз абсолютно вільне і я такий: "Пропонуйте варіанти",

– поділився ведучий.

Нікіта Добринін також описав якості, які хотів би бачити у своїй партнерці. Серед рис характеру він назвав щирість, тоді як візуальна складова для нього не така важлива.

"За цей час стосунків і різного життєвого досвіду я зрозумів, що щирість – це найголовніше. Не буде такого, що не договорюються певні моменти, будемо абсолютно відкритими. І я вважаю, що в кожних стосунках важливі особисті кордони. Що стосується візуальних параметрів, то вони можуть змінюватися. Це все умовності", – зауважив блогер.

З ким Добриніну приписують роман

На одному з публічних заходів Нікіта Добринін з'явився в компанії української блогерки Чари Хорив. Тому у мережі підозрюють, що саме з нею у ведучого є романтичні стосунки. Обидвоє час від часу публікують кадри, які дають зрозуміти, що вони спільно проводять час.

Плітки просочилися аж до колишньої дружини Нікіти – Даші Квіткової. Блогерка дала зрозуміти, що не надто цікавиться особистим життям екса, але рада, якщо він щасливий.