Найкращі пісні Назарія Яремчука, які популярні досі: добірка чуттєвих відео

Рівно 29 років тому обірвалось життя легендарного співака Назарія Яремчука. Близькі друзі називали виконавця "співаком від Бога" та "душею України".

Популярність до Яремчука прийшла завдяки кропіткій праці та бажанню розвиватись. Він став не тільки легендою української естради, а й посмертно отримав Шевченківську премію та звання Героя України. У матеріалі Show 24 зібрали найкращі пісні співака, які досі тримають планку популярності.

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Назарій виступав у ВІА "Смерічка" а потім у форматі тріо та дуету з іншими легендами тодішнього покоління. У 1971 році Яремчук, Зінкевич й Івасюк виступили з піснею "Червона рута" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971". Це тріо здобуло собі шалену популярність на весь Радянський Союз.

Однак раптом радянській владі не догодили "занадто українські" співаки й "совєти" розсварили між собою виконавців. Назарій не уявляв свого життя без музики, тому продовжив виступати, виконуючи ті пісні, які стали частиною української культури.

Найкращі пісні у виконанні Назарія Яремчука

Однією з найзнаковіших і найлегендарніших пісень є "Червона рута", яка лунала навіть у Москві. Вона належить авторству Володимира Івасюка.

Назарій Яремчук – Червона рута: дивіться відео онлайн

Пісня "Водограй" також належить перу Володимира Івасюка, яка вважається однією з найвідоміших українських пісень у світі. У 1972 році ця композиція у виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжиленко стала найкращою піснею в СРСР.

Назарій Яремчук – Водограй: дивіться відео онлайн

Юрій Рибчинський та Олександр Злотник створили один із найкращих шлягерів "Гай, зелений гай", який став народним. Перше виконання доручили Назарію Яремчуку. Але радянська влада пісню заборонила, назвавши її низькохудожнім твором. Попри заборону, Яремчук виконував композицію до самої смерті.

Назарій Яремчук – Гай, зелений гай: дивіться відео онлайн

Пісня "Стожари" написана у 1979 році Яремчуком, Дворським і Кудрявцевим. Вона досі лунає в будинках українців, як символ продовження пам'яті про творчість легендарного співака.

Назарій Яремчук – Стожари: дивіться відео онлайн

Ще одна композиція "Я піду в далекі гори" належить генію Володимиру Івасюку. Спочатку пісня називалась "Мила моя" та мала дещо інший текст на відміну від того, який ми знаємо сьогодні. Цю пісню виконував не тільки Яремчук, а й інші знамениті виконавці: Квітка Цісик, Василь Зінкевич, Марія Яремчук, Оксана Муха та інші.

Назарій Яремчук і ВІА "Смерічка" – Я піду в далекі гори: дивіться відео онлайн:

Ці та багато інших пісень назавжди залишаться у пам'яті та культурі свідомих українців. Попри те, що легенди помирають, і дуже часто це відбувається надто рано, їхня творчість продовжує жити та передається із покоління у покоління.