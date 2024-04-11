Українські тікток-хіти 2024: найпопулярніші пісні, що розривають соціальну мережу

Spotify виокремив перелік найпопулярніших українських синглів, які вірусилися в тікток на початку 2024 року.

Стрімінговий сервіс Spotify оприлюднив рейтинг українських пісень, які підкорили соціальну мережу. Саме під них тіктокери найбільше поширювали відео.

До слова Тікток заполонили відео неземної вроди українок під хіт Івасюка "Я піду в далекі гори"

Українські тікток-хіти 2024

Лефльор – Опля Картопля

Жартівлий трек, який опублікував блогер Лефльор, став настільки популярним, що інфлюенсер вирішив опублікувати повну версію синглу. Пісня про смажену картоплю заполонила тікток оригінальними відео.

Jerry Heil & Alyona Alyona – Teresa&Maria

У тікток і досі в трендах трек співачок, із яким вони будуть представляти Україну на 68-му пісенному конкурсі Євробачення-2024. Артистки виступатимуть у першому півфіналі перформансу під номером 5. Букмекери пророчать дівчатам вихід у фінал, а їхні шанси на перемогу становлять 9% – це 4 місце в рейтингу.

jockii druce – бути долба*обом

Провокаційний трек став досить вірусним, всупереч тому, що в ньому вжито чимало нецензурної лексики.

Клавдія Петрівна – Я тобі брехала

Інкогніто-співачка стала справжнім хітмейкером, чий кожен наступний трек перевершує попередній. Тому цілком логічно, що крайня пісня Клавдії міцно закріпилася в трендах тікток.

Скрябін – Про любов

Тікток подарував нове дихання старій пісні легендарного Кузьми Скрябіна "Про любов", яка вийшла в далекому 2007 році.

Do Sliz – Кошенятам

Тікток також продовжує відкривати нові імена. Серед них співачка Do Sliz і її меланхолійний сингл "Кошенята".

Артистка Чуприненко — Степ

Маруся Чупруненко презентувала пісню, присвячену тату. До треку ввійшли спогади співачка з дитинства на півдні України про гори кавунів, море, посиденьки під горіхом та інші теплі моменти.

Tember Blanche & Макс Пташник - В одній кімнаті

Інді-поп дует Tember Blanche та львівський виконавець Макс Пташник днями презентували спільний мініальбом "Спокій", у який і ввійшов трек "В одній кімнаті".

Кажанна – Сліди

Пісню "Сліди" співачка присвятила українцям, що продалися Росії, обравши криваві рублі і відмовившись від своєї етнічної приналежності.

Ziferblat – Диско-Фанко

Трек вийшов рік тому, утім, і досі не втрачає позицій. Новим поштовхом до популярності стала участь гурту у Національному відборі на Євробачення-2024, де вони посіли 2 місце.