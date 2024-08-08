Серце на шматки, – Наталка Карпа повідомила про загибель військового, який знявся у її кліпі

Військовий Михайло Потапов зазнав важких поранень на фронті. Захисник перебував на лікуванні в госпіталі, однак його життя не вдалося врятувати.

Наталка Карпа розповіла, що була знайома з Михайлом Потаповим особисто. Понад рік тому він знявся у кліпі співачки.

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Артистка розповіла, що під час знімань Михайло допомагав та навчав її тримати в руках зброю. Вже після цього вони встигли поспілкуватися про все на світі.

Михайло знімався у моєму кліпі "Жінка, що тебе чекає". Скільки всього розповідав, як боронив свою землю, як любив свою країну. Плачу. Серце на шматки,

– написала співачка.



Наталка Карпа про Михайло / Фото з інстаграм-сторіз



Наталка Карпа про Михайло / Фото з інстаграм-сторіз

Михайло Потапов у кліпі "Жінка, що тебе чекає": дивіться відео онлайн

Михайло Потапов навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 27-річний захисник став на захист країни на початку повномасштабної війни. Він зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання, після чого був на лікуванні у госпіталі. 3 серпня захисник помер.