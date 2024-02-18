Акторка помітила, що протягом двох років війни, люди стали вразливішими. Однак, намагаються чимось займатися, щоб бути корисними.

До речі Донька Ольги Сумської, яка мовчить про війну, похизувалася зйомками в російському серіалі

Наталія Сумська висловилась про війну

Артистка пригадала смерть своєї мами напередодні великого наступу росіян. За словами Наталії, рідна людина іноді розповідала про моменти Другої світової, яку вона застала. Тож історія повторюється.

Так вже було – не тільки наше покоління переживало війну. Моя мама Ганна Опанасенко-Сумська покинула нас за кілька днів від початку повномасштабного наступу. Вона інколи згадувала окремі епізоди попередньої війни,

– сказала вона.

Сумська зазначила, що її родина певний час жила під окупацією росіян. Вона також підкреслила на підступності та жахливих злочинах країни-агресорки. Акторка наголосила, що Україна платить дуже високу ціну за свободу – життя українських воїнів.

Мої рідні пережили окупацію. Сьогоднішня війна страшніша тим, що ворогом, безжальним варваром виявився найближчий сусід, що причаївся на кілька десятиліть, а тепер запустив своїх найманців на нашу землю. І ще жорстоко, що ми зараз переживаємо до тисячі ракетних атак, знищення цілих міст і втрату наших захисників,

– висловилась Наталія.

Прима театру Франка закликала українців молитися та допомагати українським воїнам. Вона вважає, що кожен повинен докладати зусиль для перемоги України.

Нам треба щиро молитися, допомагати чим можемо воїнам. Від нас у тилу багато чого залежить. Волонтерський рух – це унікальне явище, яке на наших очах рятує Україну,

– підкреслила Сумська.

Наталія Сумська має напружені стосунки зі сестрою

Відомо, що акторка рідко спілкується з Ольгою Сумською. Раніше причиною були різні політичні погляди. Зокрема, Наталя засуджувала сестру за знімання в серіалах, які показують в Росії. Акторку обурювало й те, що старша донька Ольги Антоніна живе в країні-агресорці.

Також Наталі не подобалась, що Ольга активно веде свої соціальні мережі. Жінка відповідала, що робить це для популяризації своїх вистав. Також Ольга порадила старшій сестрі бути сучаснішою.