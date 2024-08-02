Закрили в кімнаті, – Могилевська показала, як доньки готували їй сюрприз до дня народження
Джерело:Наталія Могилевська
Наталія Могилевська святкує день народження. Співачці виповнилося 49 років.
Родина та шанувальники активно вітають зірку зі святом. З цієї нагоди виконавиця поділилася, як сім'я готувала для неї сюрприз.
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Так, названі доньки Могилевської, Софія та Мішель, взяли на себе ініціативу з підготовки свята. Вони попросили маму раніше піти спати й не виходити з кімнати, щоб зробити для неї сюрприз.
Закрили мене у кімнаті, сказали до ранку не виходити. Так цікаво, що вони там роблять… Я так рано не лягала спати навіть у дитинстві,
– зазначила знаменитість.
Однак співачка не втрималася від того, щоб підглянути. Наталія поділилася з шанувальниками, що побачила, як її старша донька прикрашає терасу їхнього будинку сріблястими кульками й квітами.
Наталія Могилевська показала, як доньки готували для неї сюрприз / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом співачка опублікувала святкове фото в ліжку, де загорнута в ковдру задуває свічки на торті, а позаду неї можна побачити святкові кульки.
У коментарях під цим дописом артистку також привітали підписники та зіркові колеги.
- Соня Морозюк: "З Днем народження! Ви легендарна жінка, наш орієнтир. Нехай в вас все буде чарівно";
- Віталій Козловський: "Моя дорога та рідна! Невгамовного натхнення тобі на багато-багато років";
- KOLA: "Обожнюю! З Днем народження. Будьте щасливою завжди";
- TAYANNA: "Наталі, з Днем народження";
- Олексій Суханов: "З Днем народження".
Раніше Наталя Могилевська з родиною вирішила відпочити в Одесі. Артистка разом з чоловіком та доньками обрала розкішний триповерховий будинок з кількома просторими терасами, з яких відкривається панорамний вид на море.