Закрили в кімнаті, – Могилевська показала, як доньки готували їй сюрприз до дня народження

Наталія Могилевська святкує день народження. Співачці виповнилося 49 років.

Родина та шанувальники активно вітають зірку зі святом. З цієї нагоди виконавиця поділилася, як сім'я готувала для неї сюрприз.

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Так, названі доньки Могилевської, Софія та Мішель, взяли на себе ініціативу з підготовки свята. Вони попросили маму раніше піти спати й не виходити з кімнати, щоб зробити для неї сюрприз.

Закрили мене у кімнаті, сказали до ранку не виходити. Так цікаво, що вони там роблять… Я так рано не лягала спати навіть у дитинстві,

– зазначила знаменитість.

Однак співачка не втрималася від того, щоб підглянути. Наталія поділилася з шанувальниками, що побачила, як її старша донька прикрашає терасу їхнього будинку сріблястими кульками й квітами.



Наталія Могилевська показала, як доньки готували для неї сюрприз / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом співачка опублікувала святкове фото в ліжку, де загорнута в ковдру задуває свічки на торті, а позаду неї можна побачити святкові кульки.

У коментарях під цим дописом артистку також привітали підписники та зіркові колеги.

Соня Морозюк : "З Днем народження! Ви легендарна жінка, наш орієнтир. Нехай в вас все буде чарівно";

: "З Днем народження! Ви легендарна жінка, наш орієнтир. Нехай в вас все буде чарівно"; Віталій Козловський : "Моя дорога та рідна! Невгамовного натхнення тобі на багато-багато років";

: "Моя дорога та рідна! Невгамовного натхнення тобі на багато-багато років"; KOLA : "Обожнюю! З Днем народження. Будьте щасливою завжди";

: "Обожнюю! З Днем народження. Будьте щасливою завжди"; TAYANNA : "Наталі, з Днем народження";

: "Наталі, з Днем народження"; Олексій Суханов: "З Днем народження".

Раніше Наталя Могилевська з родиною вирішила відпочити в Одесі. Артистка разом з чоловіком та доньками обрала розкішний триповерховий будинок з кількома просторими терасами, з яких відкривається панорамний вид на море.