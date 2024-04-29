Настя Каменських випустила кліп Moloko, який захейтили ще до прем'єри

29 квітня Настя Каменських запрем'єрила кліп на трек Moloko. Ця відеоробота викликала багато галасу ще до її публікації.

Артистка декілька тижнів тому виклала фрагмент кліпу до цієї пісні, який обурив користувачів. Річ у тім, що шанувальники вважають його недоречним та вульгарним.

До слова Вона вражає, – продюсер Полякової висловився про скандальний кліп Каменських Moloko

Що відомо про прем'єру пісні Moloko

Пісня Moloko записана в колаборації з латиноамериканським співаком Atomic Otro Way. Над створенням кліпу працювала команда українців. Як зізналася Настя, вона планувала випустити трек ще до війни. За її словами, пісня символізує неможливість вкрасти мрії, до яких Каменських і повертається.

Кліп починається з польоту на ракеті Каменських у космосі. Так, артистка згадала мем зі своєю участю про "голу на ракеті", який завірусився в мережі. Виконавиця протягом усієї відеороботи змінювала чотири образи.

Перший – спокусниця в зеленій сукні і в срібному топі, який імітує анатомічну форму грудей. Другий – фея, спідниця якої нагадує молочну пінку. Третій – антична жінка у вологій сукні та четвертий – сучасна Шахерезада.

Водночас у кліпі латиноамериканський співак неочікувано оживає на упаковці з-під пластівців. Вже на наступному кадрі ними починає ласувати Каменських. Роль молочника зіграв український артист Ostrovskyi. Він став одним з головних героїв кліпу Насті.

Настя Каменських – Moloko: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на кліп Moloko

Попри хейт, який отримала Насті після оприлюднення фрагменту відеороботи, кліп викликав позитивну реакцію в аудиторії. Шанувальники в захваті та вітають Каменських з прем'єрою.

"Нарешті повертається та NK, яку я полюбив!";

"Як же я чекала на повернення саме такої NK. Тепер на повторі весь день!";

"Не розумію хейт до цієї пісні. Дуже хороша робота, пісня підіймає настрій, а кліп взагалі дуже цікаво відзнятий, Настя молодець!";

"Дуже креативно. Сучасно. Світовий хіт. Ми як завжди круті!".

Що відомо про хейт фрагменту кліпу Moloko