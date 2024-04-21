Міша Кацурін розкішно привітав Надю Дорофєєву з днем народження: святкові фото

21 квітня відома українська співачка Надя Дорофєєва відзначає день народження. Артистці виповнилося 34 роки. З цієї нагоди радісної нагоди її чоловік ресторатор Міша Кацурін поділився святковими кадрами.

До того ж Надя опублікувала пост, де поділилася роздумами щодо усвідомлення її віку. На думку співачки, життя з кожним роком стає тільки цікавішим.

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Як привітав Кацурін Дорофєєву

Міша, разом зі своїми дітьми Іваном та Олександрою, один із перших привітав кохану дружину. Ресторатор опублікував фото Наді, яка оточена двома розкішними букетами квітів. До того ж можна побачити ще один подарунок на світлині – ювелірну прикрасу.



Міша Кацурін привітав Надю Дорофєєву / Скриншот з інстаграм-сторіс блогера

Згодом артистка поділилася кадрами зустрічі з близькими людьми. Вони всі зібралися за святковим сніданком, щоб привітати Надю.



Надя Дорофєєва зустрілася з рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Роздуми Дорофєєвої щодо 34-річчя

Жінка опублікувала пост, де зізналася про переосмислення певних поглядів на життя та пізнання себе. До того ж, з віком, для неї перестала бути важливою думка тих, хто її оточує.

Нарешті 34. У дитинстві я думала, що після 30 люди вже помирають, але диви, після 30 все тільки стає цікавішим. Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це – неважливо. Ти все ще наче і хочеш бути "хорошою" для всіх, але все ж таки обираєш себе – таку не ідеальну, але справжню. Нарешті!

– розповіла Надя.