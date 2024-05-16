Величезна чорна діра, – Надя Дорофєєва зізналась, як пережила хейт через розлучення з Дантесом

Співачка Надя Дорофєєва отримала на свою адресу чимало негативних коментарів через розлучення та новий шлюб. Вона розповіла про цей період та зізналась, чи отримує хейт досі.

Тема хейту обговорювана багатьома знаменитостями у цей час. Про нього навіть пишуть пісні – Надя Дорофєєва останні два треки присвятила саме цьому.

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Як Дорофєєва пережила хейт через розлучення

Водночас співачка зауважила, що лейтмотивом усіх її пісень є не хейт, а любов. Однак тема хейту дуже складна для кожного українця, вважає Надя Дорофєєва.

Коли ти стикаєшся із цим – а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, – у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою,

– висловилась співачка.

Артистка зауважила, що час вже минув, тому випробування можна вважати пройденим. Але лиш зараз вона усвідомила, наскільки період був складним.

"Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки. А це не мій вибір. Щобільше, я розумію, що це не остання така історія в моєму житті, але тепер я вже знаю, що із цим робити. Щоб зрозуміти моє ставлення до хейту зараз, треба послухати мою пісню "Хай пишуть"", – поділилась артистка.

Надя Дорофєєва – "Хай пишуть": дивіться відео онлайн

Як співачка реагує на критику зараз

У виконавиці також запитали, як вона з чоловіком сприймає відгомін усіляких пліток та хейту у їхній бік зараз. Надя Дорофєєва відповіла, що знайшла цьому рішення: блокувати хейтерів.

Залишилися якісь поодинокі коментарі, можна натрапити на парочку коментарів у TikTok. Зараз я все це сприймаю абсолютно нормально. А ще я дуже радію тому, яка величезна підтримка є,

– підкреслила артистка.

Особисте життя Наді Дорофєєвої