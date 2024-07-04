Взяла прізвище чоловіка-росіянина та мовчить про війну: куди зникла Надія Мейхер

Співачка та телеведуча, яка тривалий час виступала на українському телебаченні, раптово обірвала зв'язки з популярністю. Особливо на це повпливав період повномасштабної російсько-української війни.

Надія Мейхер народилась у 1982 році в селі Збручівка Хмельницької області. Доля склалась таким чином, що із 2000 року з різними перервами Мейхер разом з Альоною Вінницькою були у складі групи "ВІА Гра". Через вагітність у 2002 році Надія пішла з колективу, але через місяць після пологів повернулась до роботи. Чому Мейхер зникла із зони публічності та де вона зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Творчість та особисте життя

Згодом співачка заявила, що "повністю йде" з команди, але у 2008 році повернулась та проспівала в гурті ще до 2011 року.

Надія Мейхер у складі "ВІА Гри" / Фото з фан-сторінки Віри Брежнєвої

Після цього Мейхер стала ведучою шоу "Неймовірні історії кохання", а потім у парі з Григорієм Решетником вела проєкт "Неймовірна правда про зірок". У 2020 році жінка пішла на шоу "Танці із зірками". Її партнером став Кирило Васюк. Пара дійшла до фіналу та посіла друге місце.

Надія Мейхер та Кирило Васюк – Танго: дивіться відео онлайн

Виконавиця створила власний бренд одягу Meiher by Meiher. Інстаграм-сторінка продовжує активно наповнюватись новими дописами. Що цікаво, в ролі моделі – Надія Мейхер. Під час перегляду світлин можна звернути увагу на різні геолокації: Україна, Берлін та Іспанія.

Про особисте життя Надія говорила досить рідко. Відомо, що від першого шлюбу у неї є син Ігор. У 2014 році зірка одружилась із російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим. У подружжя народилось двоє дійте: Анна та Марія.

Надія Мейхер з чоловіком / Фото Tabloid

Її чоловік генеральний директор компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі. Як відомо, він продовжує працювати на країну-агресорку, а війну в Україні називає "ситуацією". Минулого року Уржумцев навіть хвалився тим, що зріс виторг і збільшилась кількість магазинів.

Крім того, Мейхер офіційно взяла прізвище чоловіка-росіянина.

Громадянська позиція співачки

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розпочала військові дії на сході України, Мейхер заявила, що "росіяни та українці – братні народи". Вона сподівалась на мирне вирішення конфлікту, а власну позицію називала аполітичною.

Однак 24 лютого 2022 року українка помінялась у думках. Вона записала відеозвернення з подякою для ЗСУ, перейшла на українську мову та закликала усіх людей триматись разом.

Далі співачка публікувала багато дописів із кадрами війни, допомагала постраждалим. Мейхер навіть поділилась думками як війна вплинула на її життя.

Війна! Скільки всього змінилося, кардинально, і продовжує змінюватися… Скільки стресу, розпачу, "ні, цього не може бути", "Господи, невже це не сон?!".., щастя, болю, депресії, радощів, нових можливостей, справжнього відчуття, що живеш, і що жива. Бо якщо жива, то вже добре – саме так відповідаю на запитання "як справи?",

– писала Надія.

Однак потім щось змінилось. Зараз офіційна сторінка Надії пуста, там немає жодного допису.

Надія видалила або приховала усі дописи / Скриншот з інстаграму

Є висока ймовірність того, що знаменитість проживає в одній із європейських країн. Її ексколега, Григорій Решетник, розповідав, що Мейхер жила із чоловіком в Україні, бо їй не подобалось життя у Москві. Він припустив, що жінці зараз складно через те, що обранець – росіянин. Однак попри це вона мала б висловити бодай якусь позицію.

Решетник зазначив, що шкодує через мовчання колишньої колеги, але не береться її засуджувати чи давати оцінки.

Складно ставити ярлики, тим більше коли ти цю людину знаєш, коли вона тобі нічого поганого не сказала. Можливо, вона нам допомагає. Дуже шкодую, що Надя не висловлює свою думку, позицію. Я думаю, це великий її біль. Люди мають самі робити висновки: чи довіряти, чи вибачати, чи прощати, – казав ведучий.

Наразі залишається лише здогадуватись, що стало справжньою причиною того, що Надія зникла з інфопростору та замовкла про війну.