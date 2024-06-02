Повернення Lida Lee та космос від TVORCHI: головні хіти останнього тижня

Протягом останнього тижня українські артисти потішили шанувальників музичними новинками. Ліричні пісні про особисте та запальні хіти заполонили мережу.

Show 24 підготував добірку музичних прем'єр за останній тиждень. Приготуйтеся поринути у світ творчості гурту TVORCHI, Lida Lee, Володимира Дантеса та інших артистів.

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CHEEV

Як зазначив співак, пісня не про таро і гороскопи, а про право вибору кожної людини щодо своєї долі. Водночас атмосферний кліп на трек зняв режисер Назар Баланов, який вже співпрацював з виконавцем.

Тема таро і гороскопів, що отримала популярність останнім часом, – це символ способу дізнатися своє майбутнє, ніби на нього не можна ніяк вплинути. Але пісня відповідає, що краще довіряти своїм почуттям, тому що ми самі знаємо себе набагато краще і можемо сказати більше, ніж зірки,

– зазначив артист.

CHEEV – "Таро": дивіться відео онлайн

YAKTAK та Golubenko

Ліричний трек розповідає про складнощі та радощі людських стосунків. Пісня також нагадує, що навіть у найважчі миті, коли душа болить і все здається втраченим, не можна впадати у відчай, бо все, що з нами відбувається, робить нас сильнішими.

Вона пронизана спектром емоцій, але несе в собі важливий сенс: що б не трапилося в нашому житті - воно трапляється, не варто опускати руки через різні дрібниці. Люди покидають людей, хтось когось забуває, але це завжди робить нас сильнішими,

– поділилися виконавці.

YAKTAK та Golubenko – "Про тебе мені": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Трек розповідає про нову космічну історію артистів та захоплює глибиною свого звучання. Водночас кліп показує закоханість двох енергій з різних світів. Ідея відеороботи була натхненна теорією Великого вибуху.

Пісня Shine – це перший епізод з нашої Planet X, яким ми ділимося з слухачами. Вона, як сонячне затемнення, що викликає мурашки по тілу, з неї все починається. Кожна з пісень нашого нового альбому відтворює певні почуття, з тих, які ми пережили за останні три роки. Shine – про сяйво всередині нас, що показує дорогу, коли навколо темно,

– наголосив гурт.

TVORCHI – Shine: дивіться відео онлайн

REYA

Артистка через цей трек хотіла показати, як легко можна загубити себе у стосунках, забути своє справжнє "я" та опинитися в полоні власних ілюзій. Пісня розповідає історію дівчини, яка опинилася в аб'юзивних стосунках, які хоче якомога швидше закінчити.

Коли ми закохуємося і не знімаємо рожеві окуляри, ми можемо не бачити справжньої сутності людини. У нас все добре, ми щасливі й не уявляємо себе без другої половинки. Але з часом настає момент, коли кохання перетворюється на почуття болю і ми говоримо найріднішій людині – мамі: "Я не того обрала",

– поділилася співачка.

REYA – "Не того обрала": дивіться відео онлайн

Дантес

У новій пісні артист розповідає про токсичні стосунки, в яких один партнер користується іншим. Володимир зауважує, що перші дзвіночки майбутнього насилля не сприймаються серйозно і романтизуються як прояви палкого кохання, однак це є найбільшою помилкою у стосунках.

Стереотип про те, що потрібно потерпіти, полюбити та прийняти людину такою, як вона є, і врешті-решт віддати себе на знищення партнеру через щирі почуття – має померти,

– підкреслив Дантес.

Дантес – "Дура": дивіться відео онлайн

М'ЯТА

Пісня була записана в колаборації з Asya Protsiv, для якої трек став першим у її творчій кар'єрі. Музична композиція підіймає важливе питання – насолода від дрібниць, які створюють пам'ятні моменти у нашому житті.

Ніколи не потрібно боятися повернутися в дитинство, Тому що дитинство, це перші почуття, перші досвіди та радощі. І навіть вперше впасти, зовсім не боляче. Ця пісня поєднує два відчуття дорослих і дітей: вони такі різні і такі водночас однакові,

– розповіла артистка.

М'ЯТА – "Любіть життя": дивіться відео онлайн

LIDA LEE

У новій роботі артистка розповідає про свій особистий досвід пошуку власного "я" та про внутрішню трансформацію. Кліп є стислим переказом того, що відбувається за кулісами артиста – тиск, медійність, увага прикута до кожного слова й руху.

LIDA LEE – "Сама": дивіться відео онлайн