Присвята батькові та ліричне відкриття: 11 музичних прем'єр тижня, які не можна пропустити

Українські гурти та сольні артисти потішили шанувальників новими композиціями та альбомами. Це і ліричні треки, і зворушливі пісні.

Show 24 підготував добірку музичних прем'єр за останній тиждень. Від KOLA до Наталки Карпи – ці пісні не залишать байдужими.

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SESTRA

Гурт представив нову композицію, яка є поетичним відголоссям на вірш Ліни Костенко "Між іншим". Відеокліп наповнений неймовірними краєвидами мальовничого українського села й заходу сонця. Знімання відбувалися у музеї просто неба в Пирогово.

SESTRA – "Я для тебе": дивіться трейлер онлайн

Віктор Винник і гурт МЕРІ

Музиканти зняли кліп на пісню "Красиво" з альбому, що вийшов рік тому. У відео є балканські мотиви та фольклорні ноти. Цьому варто завдячувати артистам Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю "Верховина" з Дрогобича під керівництвом Сергія Дмитрієва. Відео вийшло лаконічним, але водночас наповненим символікою, змістами та емоціями.

Віктор Винник і гурт МЕРІ – "Красиво": дивіться відео онлайн

KOLA та Міша Крупін

Музиканти вперше об'єдналися в дуеті та представили ліричну композицію. Їхня пісня розповідає про кохання та його непрості моменти. У центрі сюжету – історія пари, яка пережила скандал. Через емоційну лірику та ніжні мелодії виконавці розповідають про свої почуття та роздуми. Трек має нагадати кожному з нас про важливість взаєморозуміння та прощення в стосунках.

KOLA та Міша Крупін – "Тюльпани": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа

Співачка представила зворушливу прем'єру до Дня батька. Пісню вона присвятила татові Семену Івановичу.

Наталка Карпа розповіла, що композиція народилась на одному подиху. Для батька це подарунок та зізнання у безмежній любові.

Наталка Карпа – "Тато": дивіться відео онлайн

Pivovarov Prod x PRIANA x Вікторія Деркач

Артем Пивоваров розпочав продюсерську діяльність. Він запустив проєкт "Нові імена", щоб підтримати талановитих молодих артистів. У рамках проєкту співак представив роботу "Очі", де PRIANA та Вікторія Деркач співпрацювали з хором під керівництвом Пивоварова.

Pivovarov Prod x PRIANA x Вікторія Деркач – "Очі" (Choir live): дивіться відео онлайн



Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna презентувала нову композицію, в якій вона роздумує про те, що людям притаманно одягати маски та грати ролі. Цим треком вона натякає на те, що може відбутися у серпні в Палаці спорту

Klavdia Petrivna – "Театр": слухайте пісню онлайн

STASYA та Blockbaby

Фіналістка "Голосу країни" та молодий репер випустили пісню, що розповідає про почуття самотності і пошук зв'язку з іншими. Ліричний герой почувається одиноким, а цьому контрастує життя, яке здається наповненим людьми та різноманітних подій.

STASYA та Blockbaby – "Так не буває": дивіться відео онлайн

Роман Скорпіон

Співак представив новий сингл, що сильно відрізняється за звучанням від попередніх хітів. Він впевнений, що фани одразу це відчують. Трек розповідає про справжнє щире кохання, від якого співає душа.

Роман Скорпіон – "А в моїм серці музика грає": дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Дует українських близнючок презентував новий EP-альбом Transformer, більшість треків з якого спродюсовані Семом Гаррісом з гурту X Ambassadors. Transformer зосереджується на темі сили людського духу. Головним треком мініальбому стала однойменна пісня Transformer. Вона розповідає захопливу історію про те, як біль і труднощі перетворюються на силу та трансформацію.

Bloom Twins – Transformer: дивіться відео онлайн

"Антитіла"

Музиканти представили нову композицію та кліп. Вони розповіли, що мали на меті показати незламність українського народу. Пісня – це також саморефлексія. Через неї артисти розповідають свою історію та історію тих, хто почувається поламаним через війну.

"Антитіла" – "Поламані": дивіться відео онлайн

KALUSH

Колектив представив новий альбом. Музиканти пропонують слухачам зануритися у глибину емоцій та особистих переживань фронтмена. Цей альбом не є спробою створити хіти для радіо чи музичних чартів. Це добірка пісень, які втілюють душевний стан та власне бачення музики Олега Псюка.

KALUSH – "Для душі": слухайте онлайн