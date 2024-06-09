Новий SAVLEPOV та чуттєва Тополя: гучні хіти останнього тижня

Останній тиждень був наповнений музичними новинками. Пісні про кохання та особисте заполонили серця українців.

Show 24 підготував добірку музичних прем'єр за останній тиждень. Пориньте у світ творчості Олени Тополі, SAVLEPOV, ANNEI та інших артистів.

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DIBROVA та Олена Тополя

Лірична пісня "Хочеш" розповідає про незламну віру у силу почуттів і кохання. До того ж композиція є символом об'єднання двох людей, які починають спільну дорогу в майбутнє. Музичний твір відображає справжні емоції та переживання, знайомі кожному.

Вона прекрасна для першого таночку молодят, яким, як нікому, відомо про найгарячіший період закоханості. Коли все переростає вже в глибше усвідомлення, в плани на життя. Я дуже хотіла б, щоб під цю пісню утворилося багато сімей і щоб вони були міцні,

– коментує артистка.

DIBROVA та Олена Тополя – "Хочеш": дивіться відео онлайн

Native One

Гурт запрем'єрив інді-рок трек і кліп до нього. Над відеороботою працювали Сергій Чепіга та Влад Петриченко. Мелодійне гітарне соло в пісні підкреслює меланхолійний, душевний та інтимний характер треку. Для створення композиції Сергій надихнувся хоробрістю українців, які залишилися вдома і чинять опір.

Ця композиція наповнена емоціями, які ми зараз відчуваємо тут, в Україні. Кожен день у цьому світі унікальний, ніхто не знає, як довго ми тут залишимося. Але опинившись тут, ми можемо відчути й насолодитися красою теперішнього моменту, красою літнього дня,

– поділився фронтмен гурту Чепіга.

Native One – "Літній день": дивіться відео онлайн

Олена Тополя

У новій пісні артистка заспівала на тему, що актуальна для багатьох українок – розлуки та ностальгії за коханою людиною. Під час запису співачка особисто відчувала ці почуття, адже її чоловік теж приєднався до Збройних Сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. У композиції Олена щиро проявила свої почуття та бажання про кохання та повернення додому.

Мрії, бажання, наміри – це енергія, яка має силу. Чим більше ми ущільнюємо її у своїх думках – тим швидше вона реалізується. Дай Боже, щоб реалізувалися найкращі мрії та наміри!

– прокоментувала Тополя.

Олена Тополя – "Нірвана": дивіться відео онлайн

haterappers та Blockbaby

Артисти презентували рімейк на хіт гурту "Время и Стекло" – "404". Співаки хотіли попрацювати в новому для себе стилі та подарувати нове життя треку.

Цей реліз – це нове бачення треку, на якому виросли мільйони підлітків. З моєї сторони - це певне переусвідомлення тієї історії про закоханість, трохи дитячої, несерйозної. Ми вирішили оновити не тільки сенс, а й звук: UK sound, melodic drill,

– каже Blockbaby.

haterappers та Blockbaby – "404": дивіться відео онлайн

ANNEI

Бек-вокалістка MONATIK у синглі "Роздягни" постала в новому музичному амплуа перед слухачем. Прем'єра стала викликом, який показав щирість почуттів. У композиції розповідається історія про людину, яка тільки починає стосунки й хоче пізнати себе.

З'являється багато питань: "чи залишиться вона або він поруч?", "чи зрозуміє?", "чи зможе розділити зі мною це внутрішнє?", "чи буду я подобатися людині так само як і до цього?". Саме цей момент "оголення" душі дуже щемливий, вразливий і романтичний, тому мені захотілося оспівати саме його,

– зізналася співачка.

ANNEI – "Роздягни": дивіться відео онлайн

SAVLEPOV

Композиція "Розстебни" наповнена зухвалим і запальним фліртом. Пісня розповідає про кохання, яке існує, допоки грає музика. Антон Савлєпов зазначив, що його творчість – інтимна фантазія, яка занурює у паралельний світ його наївних мрій.

Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз,

– зізнався артист.

SAVLEPOV – "Розстебни": слухайте пісню онлайн

MELANYA

Артистка презентувала пісню "Повертайся". Трек присвячений українкам та їхнім почуттям під час війни. У пісні описані переживання, емоції, незламність, віра у майбутнє.

Головний меседж пісні – повертайся живим, я тебе дуже чекаю. Так ми дуже чекаємо наших близьких та родичів. Сподіваюсь ця пісня нікого не залишить байдужим і стане славнем сильної, мудрої жінки, яка подолає все,

– зазначила співачка.

Melanya – "Повертайся": дивіться відео онлайн

The Doox

Пісня "Колискова" наповнена легким та мрійливим настроєм. Гурт зазвичай використовує українські етнічні духові інструменти, однак вперше за десятирічну історію створення своєї музики, був використаний кларнет.

Ми зараз з вами маємо чудову можливість для відродження української культури, в тому числі й музичної спадщини. Потрібно підіймати із забуття творіння наших предків, надихатися й робити все, щоб українська музика мала свій впізнаваний етнічний слід без московії,

– зізналися учасники гурту.

The Doox – "Колискова": дивіться відео онлайн

Tember Blanche і The Budchuk

Трек "Телепат" розповідає про вміння говорити у стосунках. Тема пісні пов'язана з особистим досвідом солістки Tember Blanche.

Пісня розповідає про те, що не треба боятися говорити партнеру, що ти відчуваєш насправді, адже ніхто з нас не телепат і не може знати, про що думає інший,

– ділиться Саша з Tember Blanche.

Tember Blanche і The Budchuk – "Телепат": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський

Артист запрем'єрив пісню, яка присвячена одному з найважливіших свят – Дню народженню. Ідея треку – цінувати щасливі моменти та як ніколи закарбовувати їх у пам'яті.

У своїй творчості я завжди прагнув мати атмосферні треки про головні періоди життя та свята. Найцінніший подарунок, який ми отримуємо від батьків – це наше життя. Тому я вирішив створити з командою тематичну пісню "День народження". Попри все, це свято – завжди про настрій та про життя. І зараз про це потрібно співати найгучніше,

– поділився співак.

Сергій Лазановський – "День народження": дивіться відео онлайн

Oxana Trach

Новим треком "Солов'ї" співачка зачарувала усім відомим звучанням та емоційним меседжем. Кліп на пісню залишає глядачів тет-а-тет з почуттями артистки. Виконавиця, ніби оголює свою душу та розповідає історію, лежачи на піску.

Ця пісня – доволі відверта та інтимна. Я її писала протягом усього 2024 року, тобто близько п’яти місяців. І, що дивно, вона віддзеркалює доволі різні етапи мого життя. Я хочу своєю музикою надихати людей кохати. Мова не тільки про фізичну близькість, а саме про коннект, який інколи дуже складно знайти,

– розповіла співачка.

Oxana Trach – "Солов'ї": дивіться відео онлайн

Gunna Chorna

Артистка у композиції "Бути тобою" експериментує із поп-денс звучанням. Водночас співачка презентувала яскравий кліп, в якому приміряє сім різних образів – від боса і бодибілдера до легковажної дівчини та фанатки Gunna Chorna.

Практично кожен з нас зіштовхувався з брехнею, зрадами, токсичною поведінкою та лицемірством. Але наступає момент усвідомлення. Лірична героїня, зрозумівши що відбувається, обирає з посмішкою спостерігати за "виставою". Розв'язані руки антагоніста знімають його ж власну маску, доки Ганна підігрує комічному дійству,

– зізналася артистка.

Gunna Chorna – "Бути тобою": дивіться відео онлайн

Ціна Ритму

У пісні "Нікуди не йшли" гурт повідомляє, що знову тут після тривалої перерви. Востаннє музиканти випустили композицію "ЗСУ" ще в березні 2022 року. Свіжий трек відзначився нетривіальним хіп-хоп звучанням і доповненими гітарними рифами.

Впродовж нашої творчості ми вимальовували концептуальну сюжетну лінію з використанням науково-технічної естетики, що сформувало всесвіт, в якому існують персонажі історії,

– зазначили музиканти.

Ціна Ритму – "Нікуди не йшли": дивіться відео онлайн

KUGATESSA

У ніжні танцювальній баладі підкреслено меланхолійне звучання та поетичність. Пісня описує бентежне кохання, яке долає всі заборони й втілює оптимізм, притаманний людям на початку стосунків.

Це композиція про поєднання двох душ та тіл. Почуття, що передає цей сингл, можна порівняти із наркотичною ейфорією, яка пронизує тремтінням наскрізь, і вселяє надію на те, що цей стан триватиме вічність,

– підкреслила артистка.

KUGATESSA – "забуття": дивіться відео онлайн