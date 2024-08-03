Несподівані дуети й пісні про палкі почуття: 6 хітів спекотного серпня, які не можна пропустити

Перший серпневий тиждень вже потішив українців музичними новинками. Пісні про пристрасне кохання заполонили серця слухачів.

Show 24 детальніше розповість про 6 хітів цього тижня. Серед них нові треки Jerry Heil, Tember Blanche, KOLA та інших артистів, які варті вашої уваги.

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Blockbaby

Артист презентував пісню "Балкони", який розповідає про тугу за домом і близькою людиною під час війни. Головний герой треку, хоч і розуміє мету своєї боротьби, але його серце прагне повернутися до сімейного затишку та спокою. Композиція також має благодійну місію. Усі роялті з пісні перераховуватимуться на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали після повномасштабного вторгнення.

Blockbaby – "Балкони": дивіться відео онлайн

"Друга Ріка" та Tember Blanche

З нагоди прем'єри фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про легенду української попмузики Назарія Яремчука, гурти переспівали хіти артиста. Колектив "Друга Ріка" виконав композицію "Запроси мене у сни", а Tember Blanche – "Запитай у серця". Це дві інтимні балади, в яких поєднані чуттєвість та емоційність. Артисти прагнуть залучити якомога більше українців до вивчення власної історії та культури.

"Друга Ріка" – "Запроси мене у сни": слухайте пісню онлайн

Tember Blanche – "Запитай у серця": слухайте пісню онлайн

MAKS SPASOV

Співак випустив трек PROSHU, який оповідає історію любовного трикутника. За словами артиста, ця пісня про боротьбу розуму з серцем і пристрасть заборонених стосунків. Спеціально для знімання кліпу виконавець відрізав своє довге волосся та поголив голову. Чоловік готовий до експериментів та планує дивувати слухачів у майбутньому.

MAKS SPASOV – PROSHU: дивіться відео онлайн

KOLA & Geed

У рамках проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" артисти запрем'єрили пісню "Темно-синій". В основу треку ліг вірш Вінграновського "Я дві пори в тобі люблю". Композиція відображає різнобарвність кохання й розкриває внутрішні переживання двох людей, з'єднаних сильним почуттям. За словами співачки, пісня стане мантрою для тих, хто відчуває, що любов згасає, але шукає спосіб її відновити.

KOLA & Geed – "Темно-синій": дивіться відео онлайн

Jerry Heil & Volodymyr Dantes

Несподіваний дует артистів презентував пісню "Губи у губах". Трек висвітлює ностальгію за втраченим минулим та розповідає про літні табори, перші поцілунки й відчуття безмежної свободи. Виконавиця підкреслила, що хотіла нагадати про часи, "коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому". Водночас співак запевни, що трек є відображенням його особистих переживань.

Jerry Heil & Volodymyr Dantes – "Губи у губах": дивіться відео онлайн

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