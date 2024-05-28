Після звинувачень у домашньому насиллі: ексчоловік Камалії прокоментував моторошні фото артистки
Джерело:"Люкс Фм"
У квітні цього року розповсюдилися мережею фото понівеченого обличчя співачки Камалії. Деякі користувачі припустили, що це міг зробити її ексчоловік – бізнесмен Мохаммад Захур. Він вже прокоментував ці світлини.
Одразу після оприлюднення цих кадрів Камалія вийшла в прямий ефір, щоб все пояснити. За її словами, все було добре та нічого з нею не сталося.
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Як висловився Захур з приводу світлин Камалії
Мохаммад зазначив, що після розлучення перебуває в гарних стосунках з ексдружиною. До того ж він не може навіть припустити, звідки взялися фото понівеченого обличчя Камалії в мережі. Однак, бізнесмен запевнив, що не вчиняв насилля над співачкою.
У нас прекрасні стосунки, краще не вигадаєш. Я не знаю звідки фото взялися, але найголовніше – це не я. Можливо, це був грим, але я не знаю, що це було. Втім, це не я – не гримував і не бив,
– розповів Захур.
Також Камалія поділилася, що підтримує дружні стосунки з Мохаммадом. Так, коли він приїжджає з Лондона з дітьми до Києва, то всі живуть в одному помешканні. Водночас Захур може залишитися в будинку співачки, на момент візиту української столиці.
Ми були за шаріатом одружені, за шаріатом і розлучилися. У нас діти ростуть, ми зразкові батьки для своїх дітей. І ми дружимо, це цивілізовані стосунки, підтримуємо одне одного,
– запевнила артистка.
До того ж Камалія розповіла, що досі не знає, хто виклав ті страшні фото в мережу. Виконавиця наразі це з'ясовує.
Мохаммад Захур про стосунки з Камалією: дивіться відео онлайн
Що відомо про ситуацію з моторошними світлинами Камалії
- У квітні цього року мережею поширилися світлини Камалії, на обличчі якої можна було помітити кров і синці. На одному з кадрів чітко видно наявну гематому в зоні ока співачки. Водночас на інших фото помітно розбиту губу та кров на шиї жінки.
- Артистка провела прямий ефір, аби заспокоїти шанувальників. Вона запевнила, що з нею все гаразд. Однак, Камалія не зазначила чи фотошоп це, чи справжні побиття.
- Втім, прихильники співачки наголосили на тому, що на одному з її виступів, який був до оприлюднення фото, ніхто не помітив ран чи синців на її обличчі. Водночас деякі фанати були впевнені, що артистка страждає від насилля, оскільки манікюр на світлинах такий самий, як і на записі прямого ефіру. Однак, сама Камалія нічого не підтвердила.