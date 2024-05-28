Після звинувачень у домашньому насиллі: ексчоловік Камалії прокоментував моторошні фото артистки

У квітні цього року розповсюдилися мережею фото понівеченого обличчя співачки Камалії. Деякі користувачі припустили, що це міг зробити її ексчоловік – бізнесмен Мохаммад Захур. Він вже прокоментував ці світлини.

Одразу після оприлюднення цих кадрів Камалія вийшла в прямий ефір, щоб все пояснити. За її словами, все було добре та нічого з нею не сталося.

Не пропустіть У неї інший чоловік, – Дмитро Коляденко відверто висловився про стосунки з Іриною Білик

Як висловився Захур з приводу світлин Камалії

Мохаммад зазначив, що після розлучення перебуває в гарних стосунках з ексдружиною. До того ж він не може навіть припустити, звідки взялися фото понівеченого обличчя Камалії в мережі. Однак, бізнесмен запевнив, що не вчиняв насилля над співачкою.

У нас прекрасні стосунки, краще не вигадаєш. Я не знаю звідки фото взялися, але найголовніше – це не я. Можливо, це був грим, але я не знаю, що це було. Втім, це не я – не гримував і не бив,

– розповів Захур.

Також Камалія поділилася, що підтримує дружні стосунки з Мохаммадом. Так, коли він приїжджає з Лондона з дітьми до Києва, то всі живуть в одному помешканні. Водночас Захур може залишитися в будинку співачки, на момент візиту української столиці.

Ми були за шаріатом одружені, за шаріатом і розлучилися. У нас діти ростуть, ми зразкові батьки для своїх дітей. І ми дружимо, це цивілізовані стосунки, підтримуємо одне одного,

– запевнила артистка.

До того ж Камалія розповіла, що досі не знає, хто виклав ті страшні фото в мережу. Виконавиця наразі це з'ясовує.

Мохаммад Захур про стосунки з Камалією: дивіться відео онлайн

Що відомо про ситуацію з моторошними світлинами Камалії