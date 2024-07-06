Мій головний чоловік у житті, – відома співачка вперше показала 6-річного сина

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова розповіла про день народження свого сина. Хлопчику виповнилося 6 років.

З цієї нагоди артистка публічно привітала сина зі святом. Вона присвятила йому ніжні рядки.

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Міша Романова зізналася, що є щасливою мамою 6-річного Мартіна. День його народження є особливим для неї. Співачка запевнила, що син мотивує її на нові звершення.

Пам'ятаю той день, коли мені сказали: "Вітаємо, у вас буде синок". З того часу я стала щасливою мамою. Це найдорожчий подарунок, який могла зробити мені доля. Люблю всі наші спільні моменти та ціную кожен прожитий день. Люблю всім серцем, мій головний чоловік у житті,

– написала Романова.

Водночас зірка опублікувала кілька світлин з іменинником. На більшості кадрів хлопчик постав в обіймах своєї мами. Також Міша показала рідкісні фото Мартіна, коли той був зовсім маленьким. Син Романової позував у своїй кімнаті, на кріслі, та на вулиці біля квітів.

Нагадаємо, нещодавно Міша розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком, з яким тривалий час не спілкується. За словами виконавиці, він зовсім не залучений у виховання сина. Ба більше, чоловік ніяк не допоміг їй з Мартіном під час повномасштабного вторгнення.