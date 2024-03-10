Вишукані сукні й стильні вишиванки: 10 неймовірних образів, які показала українка на "Міс Світу"

В Індії прогримів престижний конкурс краси "Міс Світу-2023". Україну представила Софія Шамія, яка використала майданчик, щоб вкотре нагадати про війну.

Українка встигла вигуляти немало стильних образів у межах підготовки до конкурсу краси. Це елегантні сукні з вишивкою, ділові костюми та головні вбрання для "Міс Світу". Show 24 пропонує пригадати одні з найкращих.

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10 найкращих образів "Міс України"

Вирушаючи в Індію з України, Софія Шамія зробила перші фото в рамках конкурсу. Вона одягнула білий топ без рукавів та класичний лавандовий костюм зі штанами-кльош. У руках дівчина тримала український прапор.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Для найпершого дня у Нью-Делі представниця України обрала білосніжну мінісукню з блискучою вишивкою та пір'ям. Її аутфіт доповнювали сережки-підвіски з камінцями.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

На презентації проєктів "Красуня з метою" Софія Шамія вирішила постати у більш діловому образі. Вона одягнула бежевий костюм, що складався зі спідниці-міді з розрізом посередині, а також приталений жакет із рукавами-плащами. Ансамбль довершував мереживний ліф та лаконічна зачіска.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Згодом Софія Шамія презентувала національний костюм під назвою The forest song – "Лісова пісня". Цей look розробляв харківський бренд MYVO. Сукня зеленого кольору, над якою доводилося працювати під обстрілами, доповнили масивною квіткою папороті позаду та великим жовтим вінком



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Наступний образ кольору фуксії для представниці України розробила дизайнерка Оксана Макуха. Сукня складається з корсетного топу та довгої спідниці з високим розрізом і додаванням камінців. Вишуканості аутфіту додала напівпрозора хустинка, зав'язана на шиї.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

На відвідинах Асоціації добробуту армійських дружин Софія Шамія постала у пастельно-жовтій коктейльній сукні довжини міді з корсетним верхом і спідницею-олівець. Акцентом аутфіту став синьо-жовтий головний убір з квітами й колосками від українського бренду YARADECO.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Неймовірне вбрання українського бренду FOBERINI Софія Шамія продемонструвала під час чергового виходу. Вона обрала червону сукню з білою вишивкою та об'ємними рукавами під назвою "Зозуля". Особливістю образу став елегантний комірець та синьо-жовта сумочка з перлів.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

На події Beauty of The Purpose українка з'явилась у ніжній пудровій сукні довжини максі без бретелей від київського бренду M'admire. Вбрання з камінцями виготовлено вручну з допомогою спеціальної техніки. Образ довершувала напівпрозора рожева шаль.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Головна вечірня сукня представниці України отримала назву "Сталева леді". Це корсет кольору металік, що символізує обладунки, сукня-бюстьє у вигляді сітки з кристалами Swarovski та глітером. Вбрання натхненне монументальною скульптурою "Батьківщина-Мати".



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії

Один з останніх образів підкреслював елегантність і вишуканість українки. Це білосніжна приталена сукня з відкритими плечима. Акценти доповнювали look: це червона помада, брошка та сумочка в кольорах прапора.



"Міс Україна-2023" / Фото з інстаграму Софії Шамії