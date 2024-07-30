Найкращі пісні Миколи Мозгового, які лунали вдома кожного українця: добірка чуттєвих відео

30 липня 2010 року обірвалося життя естрадного співака та народного артиста України Миколи Мозгового. Великий особистий внесок у розвиток і збагачення української культури високо оцінила публіка, яка продовжує насолоджуватися творчим доробком виконавця.

Микола розпочав свою музичну кар'єру як автор пісень та художній керівник кількох музичних колективів. З 1971 до 1994 року був провідним солістом "Укрконцерту". Втім, справжнє визнання прийшло до Мозгового в 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню "Рідний край", яка миттєво стала хітом. Show 24 детальніше розповість про найкращі композиції співака, які досі залишаються популярними.

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Найкращі пісні Миколи Мозгового

За словами дружини Мозгового, Віолетти, чоловік писав тексти своїх пісень, не висиджуючи за столом або фортепіано, а спонтанно, коли прийде натхнення. Інколи першою з'являлася мелодія, а інколи – текст. Так, легендарна "Рідний край" народилася, коли подружжя приїхало в гості до батьків Миколи в місто Сторожинець, Чернівецької області. Чоловік несподівано поранив ногу, аж раптом у цей момент народилися перші рядки цієї композиції.

Микола Мозговий – "Рідний край": дивіться відео онлайн

Серед репертуару артиста є пісні, тексти яких покладені на слова українських поетів. Письменник Юрій Рибчинський одного разу дав почитати свої вірші Миколі. Артистові так сподобалися рядки, що той одразу пообіцяв на наступний ранок привезти мелодію. Він стримав обіцянку і чоловіки разом записали пісню "Минає день, минає ніч".

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео онлайн

Пісня "Грай, музико моя" викликає справжній захват у поціновувачів опери. Текст композиції та мелодію до неї написав сам Мозговий.

Микола Мозговий – "Грай, музико моя": дивіться відео онлайн

У 80-х пісня "Горянка" стала справжнім хітом. Її виконували естрадний співак Василь Зінкевич та ВІА "Світязь". Автором музики виступив Микола Мозговий, а слів – Володимир Кудрявцев.

Микола Мозговий – "Горянка": дивіться відео онлайн

Композицію "Моя перша любов" Микола випустив у 2007 році. Автором тексту і мелодії відповідно є Мозговий. Пісня заполонила серця українців і продовжує грати в будинках громадян, як шана творчості легендарного артиста.

Микола Мозговий – "Моя перша любов": дивіться відео онлайн

Творчий доробок Миколи Мозгового назавжди залишиться у пам'яті та серцях українців. Його пісням продовжує дарувати нове життя донька Олена, яка щороку влаштовує вечори, на яких у виконанні сучасних артистів звучать композиції зіркового батька.