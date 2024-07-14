Поширена історія, – продюсер Полякової сказав, чому блогери поширили російську пропаганду

Український продюсер Михайло Ясинський прокоментував слова блогерів, які закликали до перемир’я з Росією. Водночас він розповів, з якою метою інфлюєнсери розповсюдили мову ворожнечу.

Чоловік запевнив, що українці наразі живуть у складний час та перебувають в інформаційному просторі, в який щодня потрапляють різноманітні події, зокрема й ІПСО. Громадяни зазнають впливу від блогерів, за якими стежать, та від психологічних атак.

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За словами Михайла, може здаватися, ніби мову ворожнечі, яку розповсюдили інфлюєнсери, фінансово забезпечили росіяни. Водночас у користувачів складається враження, що необізнаність блогерів зіграла з ними поганий жарт.

Потім з'являється думка, що за це заплатили якісь внутрішні політичні сили. То ти думаєш, що людина просто тупа і підіграє якимось настроям або в пошуках хайпу,

– запевнив продюсер.

Попри успіх відомих людей, Ясинський не може більшість з них назвати розумними. Михайло зауважив, що блогери, на тлі обстрілу лікарні "Охматдит", скопіювали та повторили думки один одного, оскільки бачать, що відбувається в соцмережах.

Великим розумом вони не відрізняються. І якщо хтось вирішив трохи порозумнічати в ефірі, то інші це підгледіли, і повторили. Поширена історія у блогерів,

– підкреслив Ясинський.

Також продюсер додав, що блогери висловлюють думки тих, хто на них має сильний вплив. Як зазначив Михайло, наразі складно формувати об'єктивну думку, бо навколо українців багато технологій.

Нагадаємо, 8 липня, після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит", українські блогери поширили ворожі наративи. Так, Юля Верба, Влада Роговенко, Міла Бараєва, Юлія Золотарьова, Катерина Мартинко, Катя Венгерська та інші інфлюєнсери закликали до мирних перемовин з країною-агресором і розповсюдили пропаганду окупантів.