Морпіх Михайло Діанов назвав причину розлучення з дружиною
Джерело:Дмитро Гордон
Легендарний морпіх Михайло Діанов розлучився з дружиною ще 12 років тому. Він розповів, чому це сталося, та чи вільне його серце зараз.
Захисник Маріуполя Михайло Діанов зберігає дружні стосунки з колишньою дружиною. Вони добре спілкуються та не тримають одне на одного жодних образ.
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Щодо причини розлучення морпіх розповів, що вони просто не зійшлися характерами.
Ми батьки нашої дитини. Вона одна, і я один. Гарні стосунки, ми спілкуємося, усе нормально. Ані вона про мене, ані я про неї кривого слова сказати не можемо, бо немає нічого. Не зійшлися. Так сталося,
– поділився Михайло Діанов.
Боєць додав, що його серце вільне. Він не перебуває у стосунках і не має дружини.
"Я зараз один. Ані дівчини, ані дружини в мене немає", – зауважив Михайло Діанов.
Особисте життя Михайла Діанова
- Коли Михайло Діанов повернувся з російського полону, він зізнався, що досі кохає колишню дружину. Тоді морпіх називав себе однолюбом, однак не наважувався пропонувати їй зійтися. Захисник хвилювався, що почує відмову.
- Наприкінці минулого року Михайло Діанов поділився фото з донькою Катериною та колишньою дружиною Ольгою і підписав їх: "Нарешті сім'я докупи". З цього фани зробили висновок, що подружжя все-таки возз'єдналося. Та згодом Михайло Діанов спростував чутки і розповів, що вони не разом.
- Цікаво, що забути перше кохання Михайлу Діанову допоміг гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та його пісня "Дим". Чоловік зумів відпустити ексдружину.