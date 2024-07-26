Має бути закон, – MELOVIN різко висловився про російську музику в Україні

Навіть на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в українських чартах є треки росіян. Свою думку щодо цього висловив співак MELOVIN.

Він зізнався, як загалом зараз ставиться до російської мови. Крім того, прокоментував популярність російської музики.

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MELOVIN поділився, що нікого не засуджує за те, що хтось спілкується російською мовою. Водночас він вважає, що українська мова має бути в пріоритеті.

Я не прихильник радикальності, коли ми зазіхаємо на свободу та права людини говорити тією мовою, якою вона звикла говорити. Але при цьому я завжди наполягаю на тому, що українська мова важлива – краще спілкуватися нею. Проте не втрачаю розуму, мовляв, "ні, вбивати". Ні, ніколи в житті нікого не засуджую в цьому плані. Роблю свої висновки й сам вирішую, як я хочу звучати. Я ж усе життя розмовляв російською, а зараз не хочу. Комусь так звичніше – окей,

– сказав співак.

Виконавець переконаний, що прослуховування російської музики має регулюватися на законодавчому рівні.

Якщо ми не хочемо, щоб тут був російський товар, – а музика все одно товар, тому що його купують люди, – тут має бути у всіх площинах один єдиний закон, який не дозволяє це робити. А боротися з кожною людиною окремо ніколи не вийде. Має просто бути закон. Мені дуже подобається закон, за яким за прослуховування російської музики збільшили штраф. Я прекрасно до цього ставлюся. Ти можеш вдома слухати, що тобі заманеться, – будь ласка, слухай, тільки не жалійся, якщо сусіди почують і викличуть на тебе СБУ. Але в публічному місці? Треба все-таки трошки думати головою,

– зазначив співак.

Нагадаємо, в Україні планують збільшення штрафів за публічне відтворення російської музики в громадських місцях. Чинне законодавство передбачає символічні штрафи – від 17 до 170 гривень за порушення. Нові пропозиції кардинально змінюють ситуацію:

Перше порушення каратиметься штрафом від 5 100 до 8 500 гривень.

Повторне порушення протягом року тягнутиме за собою штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Ці санкції застосовуватимуться за публічне виконання, показ, демонстрацію чи трансляцію забороненої російської музики у закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.