Це розриває серце, – MELOVIN вперше розповів деталі загибелі сестри під час обстрілу

Відомий український співак MELOVIN поділився страшною трагедією – загибелю своєї сестри під час ракетного обстрілу. Артист вперше розповів подробиці цієї ситуації та зізнався, де перебувають його батьки.

Виконавець, який нещодавно випустив кліп на пісню Dreamer, поділився своєю першою реакцією на сімейну трагедію. Водночас він зазначив, що пережити смерть близької людини йому було важко.

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MELOVIN про деталі страшної трагедії 15 березня

Сестра знаменитості загинула 15 березня під час подвійного ракетного обстрілу Одеси. За словами артиста, наступного дня він мав виступати на весіллі, що викликало в нього емоційний дисонанс. Однак, це допомогло йому зрозуміти, що жити треба тут і зараз.

Під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку і поїхав. До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: життя – це тут і зараз. Не треба зволікати,

– поділився артист.



15 березня MELOVIN повідомив про втрату сестри / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж виконавець заявив, що його батьки досі перебувають у рідній Одесі, попри усі обстріли міста. Ба більше, співак часто їздить до них, щоб побачитися з близькими людьми.

Мої батьки живуть в Одесі. За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на декілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса – особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання,

– розповів співак.

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