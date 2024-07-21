Постріл у спину: MELOVIN влаштував перформанс на сцені Atlas United і нагадав про полонених
Джерело:MELOVIN
Український співак MELOVIN виступив на сцені Atlas United 2024. Артист влаштував незабутній номер, яким нагадав про військовополонених.
MELOVIN виступив на музичному фестивалі Atlas United 2024 – його концерт відбувся 20 липня на Main Stage. Виконавець представив свою нову пісню "Убиваєш мене".
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Співак влаштував перформанс під час презентації треку. Він постав у чорних шкіряних штанах і білому лонгсліві з пов'язками, що імітують медичні бинти. Наприкінці виступу MELOVIN обернувся спиною до публіки, а у нього начебто влучила куля.
Артист додав, що цей бутафорний постріл – ніщо у порівнянні з тим, як живуть цивільні та військові полонені. На його думку, зараз побутові проблеми починають переважати, а тому у деяких питаннях слід використовувати резонанс.
Тому тут мені байдуже: хай пишуть негативні коментарі, хай називають мене ким завгодно, але люди будуть говорити про “Азов”! Ми маємо докласти зусиль, аби повернути додому наших людей. Дякую за можливість нагадати важливе,
– висловився MELOVIN.
Виступ MELOVIN на фестивалі: відео
Цікаво, що минулий виступ MELOVIN на фестивалі Atlas теж був важливим для артиста. У 2021 році він здійснив камінг-аут.