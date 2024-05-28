Відомого білоруського треш-стрімера Mellstroy оголосили в розшук у Росії
Джерело:ТАСС
Білоруський треш-стрімер і блогер Андрій Бурім, який відомий під псевдонімом Mellstroy і має мільйонну аудиторію, потрапив до бази розшуку МВС Росії. Виявляється, це вже не вперше.
Раніше його розшукували у Росії за ухилення від служби у білоруській армії. Втім, після того, як Андрій закупив спортінвентар для 500 дитбудинків у Білорусі, його ім'я вилучили з бази.
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Що трапилося на цей раз
Як випливає з бази МВС Росії, блогер розшукується за кримінальною статтею – якою саме не вказується. Російські ЗМІ припускається, що причиною можуть бути проблеми з проходженням строкової служби у білоруській армії, весняний призов до якої блогер пропустив.
Mellstroy оголосили в розшук у Росії / Фото з ТАСС
Хто такий Mellstroy
- Андрій Бурім – білоруський відеоблогер, стрімер і впливовий діяч у сегменті треш-стримінгу. Уродженець Гомеля.
- Здобув скандальну славу завдяки своїм провокаційним і епатажним відеороликам та трансляціям на ютубі та Twitch.
- На своїх стрімах він любить влаштовувати різні витівки – бійки, руйнування майна, розкидання грошей тощо.
- Так, у 2020 році Mellstroy побив модель Олену Єфремову під час прямого ефіру. Лікарі діагностували у дівчини множинні поверхневі травми голови. Після чого на нього було заведено кримінальну справу, а канал стрімера на ютубі було заблоковано. Влітку 2021 року блогеру дали шість місяців виправних робіт та призначили штраф у 72 тисячі.
- Mellstroy веде доволі розкішний спосіб життя. Джерело його статків – блоги та казино. Водночас відомо, що інфлюенсер має чимало боргів.
- Загалом Mellstroy – один з найбільш скандальних та епатажних блогерів в Білорусі та Росії, контент якого орієнтований на підлітків та молодь.