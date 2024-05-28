Відомого білоруського треш-стрімера Mellstroy оголосили в розшук у Росії

Білоруський треш-стрімер і блогер Андрій Бурім, який відомий під псевдонімом Mellstroy і має мільйонну аудиторію, потрапив до бази розшуку МВС Росії. Виявляється, це вже не вперше.

Раніше його розшукували у Росії за ухилення від служби у білоруській армії. Втім, після того, як Андрій закупив спортінвентар для 500 дитбудинків у Білорусі, його ім'я вилучили з бази.

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Що трапилося на цей раз

Як випливає з бази МВС Росії, блогер розшукується за кримінальною статтею – якою саме не вказується. Російські ЗМІ припускається, що причиною можуть бути проблеми з проходженням строкової служби у білоруській армії, весняний призов до якої блогер пропустив.



Mellstroy оголосили в розшук у Росії / Фото з ТАСС

Хто такий Mellstroy