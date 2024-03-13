Зведена сестра Меган Маркл вимагала від неї шалену суму: що вирішив суд

Меган Маркл здобула перемогу у суді над своєю старшою сестрою. Суддя вирішила, що звинувачення Саманти Маркл не мають достатньо доказів.

59-річна Саманта Маркл подала позов на Меган Маркл, де стверджувала, що зведена сестра зганьбила її в кількох інтерв'ю. Мова йшла навіть про скандальну розмову Меган та Гаррі з Опрою Вінфрі.

Дивіться також Без Кейт і Чарльза: королівська сім’я вийшла у світ у День Співдружності

Меган Маркл виграла позов про наклеп

Суддя окружного прокурора США Шарлін Ганівелл у Флориді відхилила позов Саманти. Вона зазначила, що старша Маркл не подала документів і заяв, які б підтверджували її звинувачення.

Мовиться також про те, що слова Саманти Маркл "наводять на думку", що вона не погоджується з думками Меган, а не з констатацією фактів.

Адвокати Меган Маркл залишилися задоволеними рішенням суду. Саманта не зможе подати позов повторно.

Чому Саманта Маркл подала позов на сестру

Саманта Маркл звинувачувала сестру у наклепах та неправдивих заявах. Меган говорила про те, що виросла єдиною дитиною, хоч вони нібито були близькі у дитинстві. Також дружина принца Гаррі сказала, що Саманта змінила прізвище на Маркл навмисно.

Саме ці заяви обурили Саманту. Вона вважає, що ці заяви сестри створили їй негативний образ у пресі. За "наклепи" жінка вимагала у Меган 75 тисяч доларів моральної компенсації.

Зауважимо, у 2021 році Саманта Маркл випустила скандальні мемуари The Diary of Princess Pushy's Sister ("Щоденник сестри принцеси-вискочки"), де розповіла таємниці зведеної сестри. У книжці посеред постійної критики дій Меган та її шлюбу з принцом Гаррі траплялись і позитивні спогади з дитинства.