Привітала з перемогою на матчі: Меган Маркл пристрасно поцілувала Гаррі на публіці

12 квітня у Маямі пройшов благодійний матч з поло, у якому взяв участь принц Гаррі. Підтримати свого чоловіка прийшла і Меган Маркл, яка наприкінці гри подарувала йому поцілунок.

До того ж цю гру знімали оператори Netflix. Ці кадри планують використати для зйомок серіалу про елітарний спорт.

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Принц Гаррі та Меган Маркл замилували всіх навколо

Благодійний фонд герцога Сассекського Sentebale є організатором матчу з поло Royal Salute Polo Challenge, в якому взяв участь і сам Гаррі.

Після того, як він здобув перемогу до нього підійшла Меган, щоб вручити трофей. Аж раптом вона ніжно поцілувала чоловіка, привітавши його таким чином з перемогою. Пара виглядає щасливою, попри втому Гаррі від гри.



Меган Маркл привітала з перемогою принца Гаррі / Фото Getty Images

Нещодавно принц Вільям відвідав футбольну гру разом з сином

Його Високість разом з сином відвідали матч на стадіоні "Вілла Парк", що у Бірмінгемі. Вони були присутні на першому чвертьфінальному матчі між "Астон Віллою" та "Ліллем".

Як відомо, принц Вільям давно вболіває за футбольний клуб "Астон Вілла". Ба більше, ця команда здобула перемогу на матчі з рахунком 2-1.

Водночас мережею шириться відео, на якому Його Високість та принц Джордж затято плескають в долоні гравцям улюбленої команди. До того ж хлопець одягнений у шарфик у кольорах цього футбольного клубу.