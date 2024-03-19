Розповіла про злочини окупантів: Єфросиніна виступила від України на масштабному заході ООН

Маша Єфросиніна виступила на щорічному засіданні Комісії ООН. Ведуча підіймала тему воєнних злочинів російських окупантів, зокрема сексуального насильства.

З 11 до 22 березня у Нью-Йорку відбувається 68 щорічне засідання Комісії ООН. Днями у США прибула Маша Єфросиніна: її запросили виступити на найбільшому зібранні з питань гендерної рівності.

До слова Маша Єфросиніна відверто пояснила, чому її 20-річна донька не з'являється на публіці

Маша Єфросиніна виступила на зібранні Комісії ООН

Темою чергового засідання, що відбулось цього року, було розширення прав і можливостей жінок, а також робота над швидшим досягненням гендерної рівності. У залі зібралися цілі уряди, громадські організації, експерти та активісти з усього світу: усі вони роздумували над діями, які б поклали край нерівності.

У рамках CSW68 Комісія ООН організувала дискусійну панель, присвячену воєнним злочинам. Тоді виступила українська ведуча і діячка Маша Єфросиніна: вона доповіла про ситуацію в Україні.

Всі ті жахи, заподіяні нашим жінкам російськими солдатами, призвели до страшних психологічних і фізичних наслідків. Катування жіночих геніталій, примус до сексуального контакту через погрожування позбавленням життя жінкам, їхнім дітям та чоловікам, знущання і ґвалтування десятками росіян однієї жінки або дитини…

– розповіла Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна на заході / Фото пресслужби

"Фонд Маша" співпрацює з Генеральною Прокуратурою, звідки й отримана ця інформація. Єфросиніна уточнила, що наразі немає статистичних даних про сексуальні злочини на тимчасово окупованих територіях. Складно уявити, які цифри можуть виплисти після деокупації Маріуполя та багатьох інших міст. Водночас Буча, Гостомель та інші регіони показали, на які звірства здатна російська армія.

Маша Єфросиніна підкреслила, що дуже хоче повернутись в Україну і сказати всім жінкам, що світ небайдужий до їхнього болю. Це допоможе фіксувати більше злочинів та направляти їх у міжнародні суди.

Через два роки повномасштабної війни у нас в країні здається, що світ поставив на паузу віру в наш народ, віру в нашу перемогу. Але ви навіть не уявляєте, наскільки для нас важливо, щоб ви продовжували вірити. Це надає нам силу йти вперед,

– додала ведуча у промові.



Маша Єфросиніна на заході / Фото пресслужби

Що відомо про Комісію ООН зі статусу жінок

Комісія ООН зі статусу жінок (CSW) – це глобальний міжурядовий орган, який займається тільки гендерною рівністю та розширенням прав жінок з 1946 року. Серед її завдань: документування реального життя жінок, формування стандартів рівності, просування прав.

Щороку Комісія збирається на сесію, яка триває 2 тижні. Там обговорюють прогрес і прогалини, рівняючись на документи щодо гендерної рівності. Держави визначають подальші дії для досягнення мети.

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