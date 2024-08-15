Ледь не посварилися на камеру: Єфросиніна різко відреагувала на жарт Притули

Сергій Притула та Маша Єфросиніна поспілкувалися у новому випуску подкасту ведучої. Волонтер пожартував з ведучої, однак вона різко відреагувала на його репліку.

Волонтер та ведуча обговорювали право публічних людей на щастя. Маша Єфросиніна зізналась, що має право поїхати в Карпати, щоб відпочити та відновитися.

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Маша Єфросиніна поділилась, що лягає у траву, дихає, плаче та багато спить. У відповідь Сергій Притула пожартував, згадавши елітний відпочинковий комплекс: "Де ти в Rixos траву знайшла?".

Ведуча заперечила другові, а на його сміх відповіла різко.

От коли твоя подруга тобі каже відверті речі, це захисна реакція – обіржати?

– сказала Маша Єфросиніна.

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Сергій Притула пояснив, що таким чином намагається її "погладити".

"Ні! Хотів би погладити – погладив би, а не ржав. Такі моменти... Добре, що я ходжу до психоаналітика", – емоційно відповіла Єфросиніна.

Зауважимо, Маша Єфросиніна та Сергій Притула вже багато років дружать сім'ями. Вони познайомилися у 2007 році під час гастролей Україною із виставою "Звідки беруться діти?". Єфросиніна неодноразово згадувала, що Притула був одним з перших, кому вона зателефонувала 24 лютого 2022 року.