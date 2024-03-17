Маша Єфросиніна відверто пояснила, чому її 20-річна донька не з'являється на публіці

17 березня 2024, 13:49
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Джерело:

"Вдома поговоримо"

Донька телеведучої Маші Єфросиніної Нана уникає публічності. Виявляється, це було свідоме рішення 20-річної Нани.

Що цікаво, дівчина ховалася від камер навіть коли була підлітком. Вже тоді вона говорила, що не хоче бути популярною.

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Чому Нана уникає публічності

Дівчина вважає, що популярність обмежує її свободи й додає тиску на приватне життя. 

Вона каже: "Мамо, публічність – тотальна відмова від свободи життя". Нана дуже розумна дитина. Вона дуже багато розмірковує. І каже: "Це обмеження моїх свобод. Ми живемо в такий час, що ми й так багато під що підлаштовуємося. Ми постійно боремося в собі з подоланням своїх страхів, несвобод і обмежень, які диктуються соціальним впливом",
– зазначила телеведуча. 

Єфросиніна підкреслила, що вирішила бути завжди на боці своїх дітей, тож підтримує позицію Нани й навіть перед тим, як розповісти історії з життя дівчини, запитує на це дозвіл в неї. 

Подкаст "Вдома поговоримо": дивіться відео онлайн 

Що відомо про доньку Маші Єфросиніної

  • 16 лютого Нані виповнилося 20 років. 
  • Як відомо, дівчина не любить, коли мама про неї багато розповідає, тож наразі про особисте життя Нани є небагато інформації.
  • У 2021 році донька Маші Єфросиніної  переїхала з України до Канади, щоб продовжити навчання в коледжі.

Нана захотіла поїхати в Канаду, щоб закінчити коледж, який дає можливість вступати в університет без проблем. Але через коронавірус студенти буквально були закриті у своїх резиденціях при університеті, і на неї це справило шалене враження. Просто понівечило її нервову систему. Вона собі своє життя геть по-іншому уявляла,
– розповідала телеведуча.

 

  • Як наслідок, дівчина прийняла рішення, що більше ніякої Канади та Америки, лише – Європа, бо відстань у 10 000 кілометрів без рідних – це страшно.
  • Після цього вона вступила до університету в Нідерландах. 
Автор: Софія Хомишин