Маша Єфросиніна відверто пояснила, чому її 20-річна донька не з'являється на публіці

Донька телеведучої Маші Єфросиніної Нана уникає публічності. Виявляється, це було свідоме рішення 20-річної Нани.

Що цікаво, дівчина ховалася від камер навіть коли була підлітком. Вже тоді вона говорила, що не хоче бути популярною.

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Чому Нана уникає публічності

Дівчина вважає, що популярність обмежує її свободи й додає тиску на приватне життя.

Вона каже: "Мамо, публічність – тотальна відмова від свободи життя". Нана дуже розумна дитина. Вона дуже багато розмірковує. І каже: "Це обмеження моїх свобод. Ми живемо в такий час, що ми й так багато під що підлаштовуємося. Ми постійно боремося в собі з подоланням своїх страхів, несвобод і обмежень, які диктуються соціальним впливом",

– зазначила телеведуча.

Єфросиніна підкреслила, що вирішила бути завжди на боці своїх дітей, тож підтримує позицію Нани й навіть перед тим, як розповісти історії з життя дівчини, запитує на це дозвіл в неї.

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Що відомо про доньку Маші Єфросиніної

16 лютого Нані виповнилося 20 років.

Як відомо, дівчина не любить, коли мама про неї багато розповідає, тож наразі про особисте життя Нани є небагато інформації.

У 2021 році донька Маші Єфросиніної переїхала з України до Канади, щоб продовжити навчання в коледжі.

Нана захотіла поїхати в Канаду, щоб закінчити коледж, який дає можливість вступати в університет без проблем. Але через коронавірус студенти буквально були закриті у своїх резиденціях при університеті, і на неї це справило шалене враження. Просто понівечило її нервову систему. Вона собі своє життя геть по-іншому уявляла,

– розповідала телеведуча.